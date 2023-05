Bad Bunny quiere recuperar a su chica del pasado en ‘Where She Goes’: mira el vídeo

El de Bad Bunny ha sido, sin duda, uno de los lanzamientos musicales más esperados de la semana. El puertorriqueño ha traído este viernes 19 de mayo Where She Goes, un tema que, aunque lo haya titulado en inglés, cuenta con una letra completamente en español.

El conejo malo habla de volver a encontrarse con la chica con la que compartió una noche de pasión. "Baby, dime la verdad; Si te olvidaste de mí; Yo sé que fue una noche na' má'; Que no se vuelve a repetir; Tal ve' en ti quise encontrar; Lo que en otra perdí; Tu orgullo no me quiere hablar; Entonce' vamo' a competir, a ver, ey", dicen algunos de sus versos.

Rompiendo con el estilo urbano al que nos tiene acostumbrados, Bad Bunny nos deleita con una fusión de ritmos electrónicos similares a los de la música synthwave. El sonido de los sintetizadores toma especial relevancia y nos llevan directamente al centro de la pista de baile para darlo todo con la melodía.

Pero eso no es todo. Where She Goes llega acompañado de un videoclip dirigido por Stillz y producido por WeOwnTheCity. Bunny se traslada a un desierto de California, escenario que se ha convertido en la sorpresa que se han llevado todos sus fans, ya que el mítico jugador de fútbol Ronaldinho y el artista Frank Ocean hacen un cameo en una de sus escenas. El vídeo acaba en una fiesta alrededor de una hoguera.

El lanzamiento de Where She Goes ha tenido una gran acogida entre sus fans. En tan solo unas horas, ha superado los dos millones de reproducciones en Youtube. Y es que llega en uno de sus momentos más mediáticos tras los rumores de relación con la influencer Kendall Jenner.

Y a ti, ¿qué te ha parecido su nuevo tema?