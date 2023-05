“I go where she goes”: ¿Por qué Bad Bunny coquetea con el inglés (si ese no era su plan)?

"Nunca lo superé, nunca te superé / Hasta me aprendí todas las baladas en inglés", dice La Canción, uno de los temas que Bad Bunny comparte con J Balvin en su EP conjunto Oasis. Ahora, el boricua no solo parece haber aprendido baladas por una mujer, sino que también se ha atrevido a empezar a componer en la lengua de Shakespeare por ella.

Porque, aunque haya dicho por activa y por pasiva que el idioma "gringo" no va con él —ni le interesa cantar así, ni es el camino que quiere seguir en su carrera, ni lo ha hecho cuando ha actuado con artistas de la talla de JLo o Drake—, puede que haya cambiado de opinión, al menos en parte.

El viernes 19 de mayo estrenó Where She Goes y, al contrario de lo que pueda indicar su título, está mayoritariamente compuesto en español. Sin embargo, encontramos evidencias en forma de versos que apoyarían nuestra teoría: ¿Llegará el día en que cante enteramente en english?



Bad Bunny - WHERE SHE GOES (Video Oficial)

En dicho sencillo, Benito expresa lo siguiente: "I go where she goes (...) I wanna feel that p*ssy again". Dos frases que van dirigidas a una persona en concreto; alguien con quien compartió una única noche de pasión y desea volver a cruzarse.

A pesar de esto, debemos decir que tampoco es la primera vez que hace eso de incorporar elementos anglófonos. En I Like It, colaboración junto a Cardi B y J Balvin, su estrofa dice así: "I spend in the club what you have in the bank / This is the new religion bang in Latino gang, gang, ¡yeh!".

Si se pone en cuatro, I go where she goes

So, mami, dime a ver

I wanna feel that p*ssy again

Si echamos la vista atrás, hace no mucho pudimos verle haciendo su particular versión de temazos como As It Was de Harry Styles o Break Free de Ariana Grande en el Carpool Karaoke de James Corden. Es más, confesó que es fan de la canción de la estrella estadounidense:"Esta es la canción en inglés que mejor me sé", afirmó y lo demostró cantándola al dedillo.

Y en 2020, El Conejo Malo y José Balvin volvieron a unise para publicar una nueva colaboración con una artista internacional. Con la participación de Dua Lipa (y la producción de Tainy), los tres lanzaron Un Día (One Day), donde se puede escuchar al puertorriqueño compartir, nuevamente, unas palabras en inglés: "One day you'll love me again / One day you'll love me for sure", interpreta junto a Dua Lipa en uno de los últimos estribillos.

Bad Bunny quiere expandir el español por otros géneros

"Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi", declaró Bad Bunny en un encuentro con El País en 2021. En esta entrevista, además de admitir que la moda de idolatrar a las estrellas estadounidenses le sacaba de sus casillas, expresó que "me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento".

Ahora, en lugar de lanzar dos versiones de la misma canción —una en inglés y otra en castellano, como hacían Ricky Martin, Shakira o Enrique Iglesias— para abrir las fronteras de la música latina al resto del mundo, lo que Benito hace es explorar el sonido de otros estilos musicales (predominantemente americanos y occidentales), ya no solo introduciendo ritmos del reggaetón, el trap o el género urbano, sino a través de nuestro idioma, el español.

Where She Goes es una incursión del Jersey Club, un género descrito como "música dance rápida y agresiva, que surgen en los 2000 en Nueva Jersey y que se basa en la electrónica y el house. Por ello, que Bad Bunny haya querido darle la vuelta a la tortilla y cantar en español sobre una melodía, generalmente, vinculada a la cultura americana, no es una contradicción, sino una jugada maestra por seguir expandiendo la esencia boricua.