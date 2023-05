Lewis Capaldi nos estremece con su segundo disco: 'Broken By Desire To Be Heavenly Sent'

Si hablamos de voces virtuosas en el mundo del pop no podemos dejar fuera a Lewis Capaldi. Uno de los mejores compositores de la década, ha vuelto a dejarnos al borde de las lágrimas con su último disco, Broken By Desire To Be Heavenly Sent.

Este trabajo es el segundo álbum de estudio del artista en el que sigue su estilo musical de cantautor sentimental, pero incorpora sonidos nuevos. Sus letras siguen siendo estremecedoras y el piano está presente entre las melodías principales del disco.

Lewis Capaldi - Wish You The Best (Official Video)

La diferencia principal del álbum respecto a sus anteriores trabajos se encuentra en la percusión de la mayoría de las canciones. Un nuevo sonido en búsqueda de adaptarse a la modernidad del 2023. Esto se observa a la perfección en temas como Heavenly Kind Of State Of Mind. En esta canción, sale de su zona de confort y hace una de las canciones más animadas de su repertorio. También, observamos este cambio en Love the hell out of you. En esta canción vemos la evolución sonora que busca, la voz desgarradora acompañada del piano añadiendo una base rítmica moderna que conquista nuestros oídos.

Para demostrar esta transformación, podemos escuchar como en Any kind of life, en este caso, añade arreglos de violines que envuelven la canción y te rompen por dentro. Otro ejemplo de su evolución lo escuchamos en The Pretender. Aquí incorpora la percusión y piano mencionado previamente y, además, nos sorprende con un falsete como registro vocal. Una maravilla.

almost 4 years to the day since my first album came out.. I’m so happy that ‘broken by desire to be heavenly sent’ is finally yours!!! 🎉



i hope you love it as much as I do ❤️ x



listen here ➡️ https://t.co/WmazhGNoFI pic.twitter.com/CCXRpgU3A6 — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) May 18, 2023

Las letras de este disco son un sueño, cada detalle está cuidado meticulosamente para seducir a nuestro corazón. Por ejemplo, en How it ends, Lewis nos sorprende con está metáfora The house is on fire and I can't find the door. Traducido al castellano significa La casa está ardiendo y no encuentro la puerta. Una frase con un significado tremendo ya que representa la situación que está viviendo actualmente con la enfermedad que padece: el síndrome de Tourette.

Por supuesto, es un disco en el que la emoción, la sinceridad y la sencillez están en primer plano, haciendo de este trabajo un proyecto compacto y trabajado. Ni mucho menos es un disco fácil. Es un trabajo arriesgado en el que vemos la versatilidad vocal y artística del artista. Es un viaje por su aprendizaje a lo largo de estos años en la industria.

Lewis Capaldi - How I'm Feeling Now (Official)

Para cerrar el disco, vuelve a sus orígenes, una canción pop a guitarra y voz: How I'm Feeling Now. Esta es una canción sin demasiadas florituras con unos arreglos de cuerdas que da nombre a su documental.

Now I won't lie I'm a mess yeah But I'll get there So here's to my beautiful life That seems to leave me so unsatisfied No sense of self but self-obsessed I'm always trapped inside my fucking head

La sencillez de la melodía contrasta con la dureza del significado del tema. La canción más cruda del disco deja a Lewis desnudo frente el mundo.

Con este segundo disco, el artista se consolida como uno de los talentos más importantes del panorama internacional. Su voz sigue siendo una de las más estremecedoras y con esta apuesta arriesgada, pretende dar un paso más en su trayectoria. Por suerte para sus fans, podremos disfrutar de su música en España el próximo nueve de septiembre en el DCODE