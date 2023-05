España está en el mapa musical. Los artistas internacionales se están fijando en el talento de nuestro país gracias a estrellas como Rosalía, Quevedo o C. Tangana. De hecho, este último ha llamado la atención de uno de los grupos más importantes del siglo XXI. Nada más y nada menos que Black Eyed Peas.

La exitosa banda estadounidense integrada por Will.i.am, Taboo y Apl.de.Ap lo dio todo en el escenario principal del Mallorca Live Festival durante la joranda del 19 de mayo. Pero antes de salir al escenario, los chicos se reunieron con LOS40 para hablar unos minutos. ¡Y menuda bomba nos solaron!

Will.i.am nos contó que adora a algunos artistas españoles y que han grabado una colaboración con uno de ellos. ¡Con el mismísimo C. Tangana! El artista español, que se metió al público y a la crítica en el bolsillo en 2021 gracias a su álbum El Madrileño, ha grabado con el grupo de R&B en Madrid. Así lo ha contado Will.i.am:

"Tangana es como... hice una canción con él. Es increíble. Uno de mis artistas favoritos. Nos encanta trabajar con gente muy diferente, pero Tangana es mi favorito. Grabamos en Madrid. Sí, tengo una canción con él, pero todavía no ha salido. Él es increíble"

Grabamos en Madrid. Es uno de mis artistas favoritos.

Will.i.am (Black Eyed Peas) nos confirma su colaboración con C. Tangana: “Grabamos en Madrid”

Además, el artista estadounidense nos ha contado que es lo que más le ha gustado de trabajar con él: "Me encanta lo artístico que es. Lo vangiuardista. Es mi favorito!

C. Tangana y Will.i.am: ¿cómo podría sonar esta colaboración?

Aunque Will.i.am no nos han contado más detalles sobre esta grabación. Ni la fecha de lanzamiento ni el tipo de sonido que será, podemos imaginar cómo será. Nos imaginamos un tema en spanglish, donde los

Estamos seguros que los estilos musicales de Will.i.am y del artista español se fusionarían. Y es que tanto Antón como la mítica banda americana tienen mucha experiencia en juntar géneros.

No sería, ni mucho menos, la primera vez que C. Tangana colabora con estrellas internacionales. El cantante ha lanzado canciones con Jorge Drexler, Natti Natasha o Becky G. Sin duda, nos morimos de ganas de escuchar esta canción. Esperemos que salga pronto. ¡Porque ahora no podemos pensar en otra cosa!

Traducción entrevista: Beatriz H.Vilorio