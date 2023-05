Un percance en pleno directo obliga al servicio médico de ‘Got Talent’ a intervenir

Wosembe llegaba desde Francia directo al plató de Got Talent para deslumbrar con el show que habían preparado. No todos nacieron en el país galo, pero han sido las calles de Marsella donde han crecido y han desarrollado sus habilidades acrobáticas.

"Azufre, me siento como en casa", decía Risto Mejide tras salir los integrantes al plató y formar con las letras de su camiseta esa palabra. Para ellos, el formato de entretenimiento de Telecinco no es nuevo, pues fueron finalistas en Got Talent Francia en 2022: "No hemos dejado de actuar en la calle, es nuestra esencia y no queremos ni podemos olvidar de dónde venimos", decía uno de ellos.

Dentro del grupo, cada integrante tiene su función: dos de ellos son expertos en hacer pirámides humanas y otros practicaban parkour en los diferentes parques franceses. sin embargo, todos tienen en común: su pasión por las acrobacias.

Así fue la actuación de Wosembe

Cuando te subes al escenario sabes que cabe la posibilidad de que algo salga mal, aunque tú intentes que no pase. La actuación de Wosembe fue espectacular y consiguió que durante el tiempo que estuvieran sobre el escenario la cara de todo el público fuese de asombro. Sin embargo, durante su show ocurría algo: uno de los componentes del grupo acróbata se hacía daño en un hombre y, a pesar de que su cara era un reflejo del dolor que estaba sufriendo, el joven quiso continuar con el espectáculo.

Tras ponerle el broche de oro a su actuación, el joven no podía levantar la mano al finalizar y eso hacía que Paula Echevarría sospechase que se había hecho daño. Tras afirmarlo, era Santi Millán quien acudía al plató para llevarse al joven a los servicios médicos. "Pensamos que es importante dar esta imagen", decía uno de sus compañeros.

Obviando lo ocurrido, el jurado se mostraba impactado con su actuación. De hecho, su perseverancia hizo que Risto, uno de los miembros del jurado más temido por todos los participantes de Got Talent, valorase positivamente el trabajo de todo el equipo: "Habéis demostrado esta noche, no solo vuestro talento, sino también de dónde venís y lo duros que sois", decía subiéndose al escenario y mostrando la 'U', del integrante que faltaba.