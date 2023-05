Pablo Rouss: “Para mi es más importante lo que me transmitas como persona que el talento que tengas”

Pablo Rouss es uno de los productores que más están despuntando en los últimos años en España. El joven de origen navarro-francés acaba de lanzarse a la piscina y, tras muchos años "dentro de su cueva", Rouss ha publicado su primer álbum, Ciclos. El cantante y productor se ha pasado por LOS40 para contarnos todos los detalles.

Ciclos no es un disco normal. Pocos proyectos hay hoy en día que incluyan diecisiete canciones, y sobre todo pocos trabajos cuentan con hasta 22 colaboraciones. Pero, según nos ha contado el propio Pablo Rouss, el álbum no iba a ser así desde el principio. Su primera intención fue crear un proyecto de solo tres canciones. Pero la idea fue cambiando, fueron surgiendo conexiones y canciones con otros artistas, y hoy podemos ver el resultado en Ciclos.

El mensaje oculto tras el videoclip de Ciao

Aunque Pablo Rouss afirma que su idea inicial era crear un proyecto pequeño, nos ha confesado que desde la primera canción, que fue Ciao junto a Walls, la idea de hacer un álbum con más de veinte artistas ya rondaba su cabeza. Y es que, no muchas personas se habrán dado cuenta, pero el artista nos ha contado que en el videoclip de esa canción aparecen exactamente veinte artistas. Y muchos de ellos son parte de lo que ahora es su álbum debut.

Rouss, Walls - Ciao (videoclip oficial)

"Salen un montón de artistas que yo en mi cabeza pensaba: estas van a ser todas las colabos que salgan en el proyecto que estoy haciendo", nos ha explicado. "Ha sido un álbum de 17 canciones porque yo me he ido motivando con el proyecto y he dicho, vamos a hacer el disco más loco de colabos, no por la cantidad sino por los nombres tan dispares entre sí", ha confesado Pablo Rouss. Aunque lo que sí tiene claro el navarro es que, aunque no lo parezca, para él sí que están relacionados todos esos artistas porque para él "la música no son etiquetas", ha contado.

Cumpliendo sueños rodeado de amigos en Madrid

Da gusto oír hablar a Pablo Rouss, una persona con tanta experiencia en la música y con una idea tan clara de lo que debería ser la industria musical. El de Navarra tiene muy claro que su forma de trabajar se basa en la conexión personal con sus compañeros y que la música no debería tener etiquetas. Y eso es algo que se ha visto reflejado en Ciclos y en la implicación en el proyecto de todos los artistas que han colaborado.

Rouss dio su primer concierto en Madrid hace unas semanas. Un directo en el que, además de presentar sus canciones, contó con hasta veinte invitados sobre el escenario. "Todo el mundo estaba súper emocionado con la noche", nos ha contado. Y es que se notaba cómo más que compañeros de trabajo, todos los invitados eran amigos y estaban disfrutando del momento como si fuera su propio éxito.

Ganar un Grammy y perder el móvil

Uno de los momentos más importantes en la carrera del productor ha sido ganar un Premio Grammy Latino por su participación en Tacones Rojos, el éxito de Sebastián Yatra. Pablo Rouss viajó hasta Las Vegas para vivir la experiencia en primera persona y, según nos ha contado, no pudo ser más increíble a la vez que caótica.

Y es que, aunque recoger el premio fue algo inolvidable, el de Navarra nos ha confesado que fue tanta la emoción que sintieron que se dejaron el móvil en la mesa y tardaron siete horas en encontrarlo. Una odisea por la que, por desgracia, se perdió la fiesta más importante de los premios.

Pablo Rouss nos ha contado todo esto y mucho más. ¡Dale al play y no te pierdas la entrevista completa!