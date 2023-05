Anabel Hérnandez, una vieja conocida de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, comparte su grave problema de salud

Anabel Hernández, a la que muchos conocen por ser pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha sorprendido a todos compartiendo sus graves problemas de salud que le han dado un susto importante. “La vida me ha dado un gran aviso o una segunda oportunidad”, aseguraba este fin de semana.

“El lunes me tuvieron que operar de urgencia por una hemorragia interna causada por una rotura y algo más que me comentaran en unos días cuando estén las pruebas. Había perdido más del 40% de sangre de mi cuerpo y esta semana me han estado haciendo transfusiones de sangre porque estaba al 6 de hemoglobina…”, contaba para que fuéramos conscientes de la gravedad.

“Tengo anemia, no puedo casi tenerme en pie y he pasado unos días realmente malos, los peores de mi vida. Aunque me dolía más el corazón, que todas las cicatrices que tenía debido a la intervención. Una cabeza y un corazón sano y en paz lo es todo, sobre todo para una buena recuperación”, aseguraba sobre lo que le viene ahora.

“Tendré que estar con mucho reposo estos días, tanto mental como físicamente para poder reponerme, necesito cuidar de mí de verdad”, admitía. Y en eso está.

De momento, el trabajo ha pasado a un segundo plano: “Tengo que cancelar mi viaje del martes a Punta Cana, acciones de trabajo y dejar de entrenar, entre otras cosas, pero tengo que parar por mi salud 🙏🏽. Por eso, deciros que estos días no estaré muy activa en redes (ni en general 🤣)”.

“Acabo de darme cuenta que, por mucho que luches con todas tus ganas y todo tu corazón, incluso a contracorriente, corres el riesgo de morir ahogado. Y, por suerte, a mí me acaban de salvar”, continuaba.

“Siempre digo que “en peores plazas he toreado”, pero esta plaza en particular me está costando mucho torearla, pero no dudo que será la plaza que tome de ejemplo en el futuro para volverla a utilizar de motivación”, expresaba sobre lo que ha sido un triunfo que supondrá un aprendizaje.

“En fin, muchas gracias por todos los regalos, mensajes de apoyo y preocupación sin saber que pasaba, ahora empiezo a estar con el móvil. Muchas gracias a mi familia por ocupar todo su tiempo en mí y permanecer a mi lado a cada hora, día y noche sin dormir. Y a mis amigas de verdad, que han venido a verme al hospital mil veces. Y gracias a ti también, por venir y abrirme los ojos una vez más. La vida, a veces, te hace ver lo que tu corazón no quiere. Preparaos que llegaré más fuerte que nunca”, terminaba diciendo.

Aluvión de apoyo

Al momento le llegaban multitud de mensajes de apoyo. La comunidad de influencers se mostraba cercana a ella y le mandaban mucho ánimo para este complicado momento.

Anita Matamoros: Mucho ánimo y fuerza, seguro que pronto sigues dando guerra❤️❤️

Lola Índigo: campeona ❤️

Jedet: Toda mi fuerza y amor para ti❤️

Nagore Robles: Ánimo campeona 🙌

Dulceida: Mi bichito, eres fuerte y de aquí a comerte el mundo, te quiero ❤️

Rasel: Recupérate pronto bonita , un besito enorme y mucho ánimo ❤️

Aurah Ruiz: Fuerzas, ánimos, ilusión y vida 🙏 solo necesitas tiempo todo saldrá bien .🤍

Carlota Boza: Eres una jabata! Puedes con todo y más!

Paula Gonu: el bicho es el bicho por algo❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Mara Soriano: En nada estás dando guerra otra vez ❤️

Carol Dantas: ❤️❤️❤️

Teresa Andrés Gonzalvo: Mucho ánimo, cariñet❤️❤️❤️❤️❤️❤️ te mando un abrazo fuerte

Rocío Camacho: Mucho ánimo bonita! Puedes con todo y más! A descansar ahora y recuperarse 💪🏽💪🏽

Jana Pérez: Ponte buena pronto mi niña!! ❤️

Lidia Santos: TE MANDO TODO MI AMOR ,ERES UNA GUERRERA, YA VERÁS QUE TODO VA A IR BIEN AMOR ❤️❤️❤️❤️

De vuelta a casa

Poco después de compartir este mensaje llegaba otro en el que anunciaba que después de una semana ingresada, por fin podía volver a casa. “¿Ha quedado claro que ME VOY? 🤣🤣”, bromeaba junto a un vídeo en el que mostraba su estado actual.

“Estaba deseando salir del hospital. Ahora me quedan unos días muuuy largos en los que debo centrarme en la recuperación, que con paciencia (la que no tengo) seguro que conseguiré. 🙏🏽💪🏽”, admitía.

Daba las gracias al equipo médico que la ha atendido y a todos los que son donantes porque gracias a ellos ha podido superar este bache.

“No somos conscientes de la falta que hace donar sangre hasta que la necesitamos. Como todo en la vida, cuando toca cerca cambia el nivel de importancia que le prestamos a las cosas”, terminaba compartiendo.

Desde aquí le deseamos esa paciencia que dice que no tiene y una pronta recuperación.