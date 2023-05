Tiktoker estadounidense flipa con el elemento más común de los desayunos españoles: “Podría ser parodia”

Los cambios culturales entre un país y otro pueden ser de todo tipo: desde el lenguaje hasta la forma que tienen de desayunar. Esto último ha llamado la atención de una estadounidense, quien se quedó a cuadros con la forma que tienen los países del mediterráneo de servir algo tan común como es un zumo de naranja.

Hailey Drewpolk es una joven estadounidense que acaba de descubrir, gracias a su último viaje a Italia, que puede hacerse un zumo de naranja en casa simplemente exprimiendo las naranjas. ¡Así de sencillo! ¿Lo más divertido? Que, como si se tratase de una receta super complicada, le explica a sus seguidores y seguidoras cómo elaborarlo.

"Esto puede ser un conocimiento común, pero realmente no creo que lo sea", empieza diciendo la joven. "Porque no me di cuenta de lo fácil que era", ha continuado explicando.

La tiktoker explica que en su viaje a Italia pidió un zumo de naranja y se sorprendió al ver que no lo servían directamente en la jarra: "Literalmente exprimen las naranjas".

Hailey, para demostrar lo sencillo que es el procedimiento, se ha comprado un exprimidor de naranjas y ha mostrado lo fácil que es. "No voy a volver a tomar zumos con aditivos", termina diciendo.

Esta mujer de USA volvió alucinada de Italia porque, al pedir un zumo de naranja, exprimieron las naranjas y le sirvieron su zumo… en vez de abrir una botella. En este video nos explica la “receta” del zumo de naranja.

Podría ser parodia, pero me lo creo.pic.twitter.com/aFfKkWO1u0 — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) May 20, 2023

Los comentarios en redes sociales

El vídeo ha sido compartido por varios usuarios españoles en las redes sociales, sorprendidos porque la tiktokter estadounidense haga una receta sobre le zumo de naranja.

"Acabo de ver un vídeo de TikTok de una chica dando una idea —según ella— revolucionaria. Resulta que cuando fue a Italia pidió un jugo de naranja y ¿qué creen? No salió de una botella (¡¿pero cómo?!) sino de la fruta, y su gran tip es que (oh sorpresa) puedes hacer jugo de naranja en casa"

"Esta mujer de USA volvió alucinada de Italia porque, al pedir un zumo de naranja, exprimieron las naranjas y le sirvieron su zumo… en vez de abrir una botella. En este video nos explica la “receta” del zumo de naranja. Podría ser parodia, pero me lo creo"

Sin duda, Hailey nos ha sacado una sonrisa. Esperemos que a partir de ahora, muchas más personas en Estados Unidos se animen a tomar zumo de naranja natural. ¡Mucho más sano y rico!