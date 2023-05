Raoul Vázquez cambia de look y adelanta un fragmento de 'Lobo feroz'

Once días nos separan del lanzamiento de El pecado, el disco debut de Raoul que llega después de prácticamente dos años de hiato en la industria musical. Dos años en los que el cantante catalán ha encontrado su camino para encontrar su sonido, su sitio y dar espacio a una historia de liberación personal que toma forma a través de diez canciones y dos interludios con una Cara A y una Cara B.

Por el camino, en los últimos meses y semanas hemos podido escuchar hasta tres adelantos: Lo que debe pasar, Prisionero y Su príncipe (esta última canción llegaba este mismo viernes, como una carta de amor a su madre). Además, el artista visitaba los estudios de Los40 hace escasos días en una entrevista que estará disponible próximamente donde hacía un repaso por todo el proceso de creación de este disco.

Un cambio de look

La última sorpresa, sin embargo, llegaba hace escasas horas. El cantante utilizaba sus redes sociales para tuitear "Hoy me levante con ganas de liarla pero aquí estoy, quietecito", dos horas más tarde, el mensaje cambiaba con un tuit citado: "no me quedé quietecito". Inmediatamente, en su cuenta de TikTok subía un vídeo aparentemente inofensivo que no solo escondía un cambio de look tras una transición, sino el adelanto de una de las canciones que todavía no hemos escuchado del disco: Lobo feroz.

"Le encanta salir a cazar, desde que cayó fue peor. Gracias a Dios, él es el lobo feroz" es el fragmento que podemos escuchar de este tema que acompaña a la despedida de su tupé por un buzz cut. De esta forma, Raoul parece despedirse del Raoul del pasado: algo que termina por materializarse en este corte de pelo pero que ya adelantaba con un archivado de sus publicaciones en Instagram y con la despedida de su apellido dentro de su nombre artístico (desde el lanzamiento de Lo que debe pasar Vázquez ya no aparece ni en la portada de sus singles ni en la portada de El pecado).

Está claro que este nuevo Raoul ha llegado para quedarse, creando un proyecto redondo con el que seguir presentándose al mundo como artista al mismo tiempo que reclama su lugar dentro de la industria musical de nuestro país. Y tú, ¿qué canción tienes más ganas de escuchar el próximo 2 de junio?