Shadow Blow sobre su colaboración con Yailin la Más Viral: “La música urbana es el nuevo pop”

Shadow Blow es uno de los nombres que enmarcan la escena urbana en República Dominicana y que han conseguido elevar el género y sus particularidades locales más allá de sus fronteras. Su música se ha popularizado gracias a hits como Mensaje Directo, Foke To y La Mejor Noche. Recientemente, las redes explotaron tras su romántica colaboración Solo Tu Y Yo junto a Yailin La Más Viral, tras su ruptura con Anuel.

José Ariel Fernández Soto empezó a interesarse por la música y el arte cuando solo tenía 4 años. Después, sus padres lo apuntaron al Conservatorio Nacional, donde aprendió música clásica. Sin embargo, fue el barrio donde creció lo que terminaría de conformar su creación artística.

“Yo aprendía piano y música clásica, pero venía de un barrio. Escuchaba a mis amigos rapear y hacer música y al final me fui por lo urbano”, cuenta. Su estilo, destacado por una particular y explosiva mezcla de hip-hop, R&B y dembow es fruto de su particular experimentación musical.

Hemos hablado con Shadow Blow sobre su carrera, su reciente hit con Yailin y otras curiosidades de la escena urbana, como las ‘tiraeras’ y canalizar sentimientos como la rabia y el amor en hits.

Gira por Europa, colaboraciones y el ‘junte’ con Yailin

Pregunta (P): Ahora estás de gira por Europa, ¿qué tal? ¿Qué tal el público español?

Respuesta (R): Increíble. Actuamos anoche en Madrid, también estuvimos en Barcelona, Florencia, Italia…Fueron 4 shows exclusivos, pero sobre todo tours de medios y conocer un poco más todo esto. El público es increíble, lo de ayer fue super épico. Estábamos súper sold out, y dos horas casi cantando.

(P): ¿Aprovecharás tu visita para colaborar con algún artista español?

(R): No tengo nada cuadrado pero me gustaría grabar algo pronto. Conozco a muchos artistas de España. Es la mejor forma de traer mi música a España.

(P): ¿Qué buscas cuando haces una colaboración?

(R): Me gusta la química. Entre el artista y quien haga la colaboración tiene que haber muy buena química antes de grabar. Se nota en la canción cuando los dos artistas se llevan bien. Para colaborar, busco más la buena vibra que el talento.

(P): Hablando de colaboraciones, las redes arden tras tu collab con Yailin, Solo Tu Y Yo. ¿Cómo surgió hacer esta canción?

(R): Yailin y yo somos amigos desde hace muchos años, pero cuando ella tenía su relación con Anuel…nos distanciamos. Ella estaba en su mundo, yo en el mío. Hace unos meses cuando ella volvió al país me contactó y me dijo de ir al estudio, pero en principio no era para grabar nada. Era más bien con un fin de hablar, tomar algún trago, una hookah… pasar un rato. Pero como nos gusta la música a los dos, pusimos una instrumental, fuimos fluyendo… Entonces, ella me paró y me dijo que tenía una canción que le había escrito MelyMel, que es un exponente también de mi país, y quería acabarla conmigo. Yo inmediatamente pensé que era un “palo” cuando me lo enseñó. Enseguida armé mis voces y ella grabó un vídeo en el estudio que se fue viral inmediatamente. Lo hicimos rápido, no fue nada planeado, surgió orgánicamente

Yailin La Mas Viral, Shadow Blow - Solo Tú y Yo (Video Oficial)

Amor y Tiraera

(P): Solo Tu Y Yo habla de una canción de amor. ¿Qué particularidades crees que presenta el género urbano para transmitir sentimientos de amor a través de esta música?

(R): En mi caso, creo que en el género mi fuerte es reflejar situaciones que les pueda pasar a todo el mundo y por eso me inclino por lo romántico. Me gusta cómo puede llegar a que las personas que me escuchan se identifiquen.

(P): Igual que para cantar sobre amor, la música urbana es el altavoz idóneo para transmitir sentimientos fuertes de rabia, desahogo… ya lo hemos visto con Shakira, Karol G e incluso con Anuel recientemente, ¿cuál crees que es la importancia que tiene la ‘tiraera’, el tirar beef, en el género?

(R): El género urbano en general, lo que es el rap, nació de la tiraera. De ahí viene el freestyle, el tirarse en la calle. Entonces es muy difícil imaginar el género sin tiraera. Desde los cimientos del género nació así, de la competitividad, quién es el mejor.. La tiraera también es buena porque es una forma de medir. Siempre y cuando se mantenga el respeto. Siempre que no se lleve a lo personal, no se lleve también a que los fanáticos de cada cual lo lleven a lo personal. Me gusta cuando es una forma más bien de medir talento.

(P): ¿Crees que habría que dejar fuera lo personal?

(R): Bueno, de lo personal en este caso como mencionaste el caso de Shakira, Karol G… pues en realidad también lo veo bien porque es una forma de desahogo. Nosotros, los artistas, escribimos en base a una persona o algo en concreto. Y si se siente en la canción que es algo que te pasa y transmite a los fans algo que también haces de corazón… entonces, también es válido.

Camino al éxito: del Conservatorio a triunfar en el género urbano

(P): Empezaste a interesarte por la música desde muy pequeño, con apenas 4 años. ¿De dónde te venían las ganas de experimentar artísticamente?

(R): Yo nací con eso, desde niño, desde que tengo uso de razón siempre me gustó la música, mis padres me inscribieron en el Conservatorio Nacional de República Dominicana y duré casi 10 años estudiando piano. Siempre me gustó, lo único que al yo venir de un barrio me fui influenciado por lo urbano. Yo veía a mis amigos en el barrio rapeando y cantando y me interesaba mucho. En el Conservatorio era algo más clásico, pero flow Beethoven, Mozart. Yo decía: “ok, me gusta la música pero me gusta más lo que yo veía en el barrio”. Poco a poco me fui influenciando hasta que me fui por lo urbano.

(P): Tu estilo es una mezcla muy particular de hip-hop y R&B entre otros estilos. ¿En base a qué elementos o experiencias has construido tu estilo?

(R): En el Conservatorio aprendí flauta, percusión… Tengo mucha curiosidad por la música. Siempre trato de ver como suena, fusionar. Creo que se me hace más cómodo cambiar de género. Puedo hacer R&B, e-pop, un dembow…

(P): ¿En qué etapa artística estás?

(R): Me siento como el primer día. Con 212 Music tenemos ya 8, 10 años en el género. Ese impulso que uno siente al comenzar… yo siento que me está pasando ahora de nuevo. Aparte de que mi música siempre se ha mantenido en el gusto gracias a los medios, a los fans. Ahora siento que se ha destapado otra vez la fiebre. Ahora hay una nueva generación de fans que crecieron conmigo. Antes eran niños, ahora adultos. Ahora hay una nueva etapa de nuevos fans. Los últimos videos que hemos hecho han traído a una nueva generación de fanáticos y por eso me siento con ese nuevo impulso, esa alegría, como que estamos comenzando de nuevo.

(P): En la intro de SAGA, tu álbum con Lapiz Conciente tenéis una frase que es “una combinación de leyendas, destinadas al triunfo obligatorio”. ¿Qué es para ti ese triunfo obligatorio?

(R): Lapiz es en República Dominicana quien abrió todo, el primer artista que destapó el género urbano de lo que es el rap. Él fue como el primer artista urbano y es una leyenda. Él en su rama y yo en la mía ya tengo también todo este tiempo yéndome bien. Mis fanáticos no mueren, son bien intensos y allá me dicen que yo también soy una leyenda. Lapiz y yo ya habíamos colaborado en cuatro canciones entonces decidimos hacer un álbum y, al ser una unión de leyendas, por eso creemos que estaba destinada al éxito obligatorio.

(P): ¿Qué ha significado SAGA para ti?

(R): Yo aprendí mucho de Lapiz, aprendí mucho de lo que es hacer un álbum en colaboración. Es el primer álbum que se hace en RD en colaboración. Entonces aprendí mucho a hacer música no solo para mí, sino en colaboración. Mi música yo siempre la produzco, a veces también con otros productores, pero siempre estoy involucrado en el proceso. Entonces tuve que hacer esa producción viendo cómo él puede funcionar, fui elaborando diferentes y es una experiencia muy grande. Los fanáticos de él se agregaron a los míos y los míos a los de él. La experiencia muy fue muy grande y también aprendí mucho sobre él. Estábamos distanciados pero ahora nos hemos unido y he aprendido mucho.

(P): Previamente has indicado que en muchas de tus canciones sobresalen frases y elementos produciendo canciones para otros artistas que no son urbanos, ¿para qué otros artistas has compuesto?

(R): He producido para Grupo Ilegales, una canción que se fue de nicho, Chucuchá, también he producido para Chayanne, una de las canciones en su último disco, para Chino y Nacho… en general, para muchos exponentes de mi país como el propio Lapiz, Mozart y muchas otras colaboraciones.

Referentes y promesas en el género

(P): ¿Cuáles son tus referentes en la escena urbana?

(R): ¿De quién me inspiro? Bueno, yo escucho mucha música y de todos los géneros. También de cualquier país, aunque no entienda el idioma. Así, de cada cosa voy adaptando y cogiendo, fusionando, aprendiendo. Con quien yo me inspiro es con Kayne West, y Drake… son con quienes yo más me identifico. Hacen su música, producen su música y como que marcan tendencia. No caen detrás de ola, son creadores de tendencias.

(P): ¿Cuáles crees que son las nuevas promesas en el género?

(R): Hay muchos, ahora mismo hay una explosión de música urbana, y es muy fácil crear. Ya cualquiera puede hacer música con su ordenador y utilizar las redes sociales, son muchos los talentos en cada país, cada cultura y cada género. Yo siempre estoy escuchando playlists de artistas nuevos. En Puerto Rico, República Dominicana… mencionarte uno u otro sería injusto porque hay muchos.

(P): ¿No hay algún nombre que te parezca rompedor ahora mismo en la escena?

(R): Hay artistas que no son nuevos pero lo que hacen se siente nuevo y rompedor en el género, como es Eladio Carrión, que me gusta muchísimo lo que hace. No es nuevo pero todo lo que le está pasando es algo nuevo. En mi país ahora hay una nueva explosión de un nuevo dembow, es como una nueva mutación muy interesante… quizá Rochy… mucha música nueva que me gusta escuchar.