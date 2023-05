El impresionante cambio físico de Isaac Belk (‘ibelky’) en tan solo dos meses: “Virgencita...”

Las redes sociales son un lugar abierto en el que pueden leerse las opiniones de cualquier persona, y esto incluye las que nadie desearía leer. Esto es algo a lo que se enfrentan numerosas celebridades, que han de llevar a cabo un ejercicio de reflexión para que todos estos mensajes no acaben afectando su día a día.

Uno de los que lo ha sufrido en primera persona es el influencer Isaac Belk, más conocido como ibelky y novio de Lola Lolita. El joven ha compartido con sus fans las fotos de su impresionante cambio físico en tan solo dos meses al prepararse para la velada de boxeo de la Famma League. Pero ha querido aprovechar la ocasión para lanzar una reflexión sobre los comentarios negativos que recibió por su anterior apariencia.

"Si deslizáis veréis los comentarios que recibía, nada agradables. Cuento con que internet es un sitio salvaje y tampoco quiero mostrar asombro. Siempre he dicho que el cuerpo es una manifestación de lo que pasa en las ciudades que tenemos dentro. La mía estaba en ruinas: malos hábitos, mal descanso, mala alimentación, ansiedad, estrés, etc. Cuando surgió la oportunidad de la pelea, fue la chispa que necesitaba para dar un cambio. Y el cambio no solo a nivel físico, ya que este no es más que una de las manifestaciones de un cambio interior, mental, espiritual. A día de hoy puedo decir que estoy orgulloso, que me estoy conociendo poco a poco y que ibelky está volviendo. Gracias familia por el apoyo, día tras día, ahora más que nunca", dice el influencer.

Tanto sus palabras como las imágenes que forman parte de la galería han revolucionado a sus seguidores y a algún que otro compañero, quienes no esperaban que fuese capaz de evolucionar tanto físicamente tan poco tiempo. "Virgencita... ¿Se puede lamer?", dice el influencer Roi Sastre. "Vamooooooos", añade Violeta Mangriñán. "Que le den a los comentarios de los demás. Hazlo por ti. Hazlo porque te gusta. Hazlo por salud. Y los demás que critiquen, que no saben hacer otra cosa", dice un usuario.

Lo que está claro es que ibelky se siente más fuerte que nunca, y no solo físicamente. Y a ti, ¿qué te ha parecido su cambio físico?