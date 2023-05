Olivia Rodrigo manda un mensaje oculto a sus seguidores sobre el título de su próximo disco

Olivia Rodrigo es uno de los iconos del pop internacional de la última década. Si te gusta su música, estás en tu día de suerte porque la cantante ha anunciado que sacará un nuevo proyecto bajo el nombre de OR 2. Lo ha comunicado con un mensaje oculto a través de sus historias de su Instagram

La intérprete comenzó su carrera artística bajo los brazos de Disney. Gracias a ellos, adquirió una popularidad que se disparó con su primer single: Driver License. Este tema cambió radicalmente su carrera artística y tras publicar su álbum debut Sour, se convirtió rápidamente en un icono del pop rock.

Con este disco, encabezó los rankings musicales, convirtiéndose en la primera artista del 2021 en superar los mil millones de streams. Siendo cuádruple platino, Olivia se coronó como la artista solista más joven en debutar en el número 1 en las principales listas de éxitos. Asimismo, la artista consiguió hacerse con el Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop.

Justo cuando se cumplen dos años de aquel disco que le cambió la vida, Olivia ha querido enviar un mensaje a sus fans para mostrar su agradecimiento por el apoyo recibido durante estos años. Además, envió un mensaje oculto que dejó boquiabierto a sus seguidores.

Este mensaje lo dejó caer en un post de Instagram. En la publicación, Olivia comentó lo siguiente: "No puedo creer que hayan pasado 2 años desde que salió Sour. Ese álbum siempre será muy especial para mí y estoy muy agradecida con vosotros por el cariño recibido. Me estoy tomando el día de hoy para reflexionar sobre todas las cosas maravillosas que han sucedido desde SOUR y estoy con ganas de todo lo que estar por venir."

Para finalizar su mensaje dejó el siguiente mensaje destacando en letras mayúsculas y en negrita las palabras OR y el número 2, dejando caer que esa combinación de números y letras significa algo. La cantante dijo Looking fORward 2 all the things to come. Traducido al castellano significa Con ganas de todo lo que estar por venir

Este es el segundo aviso de la joven estrella respecto a sus nuevos trabajos. En enero, Olivia Rodrigo publicó un breve clip de ella en el estudio con el productor musical Dan Nigro. El pie de foto decía: "Estoy trabajando en canciones nuevas que quiero mostraros. Gracias por todo." Por lo tanto, quedan pocas dudas de que disfrutar de sus siguientes canciones es simplemente una cuestión de tiempo.