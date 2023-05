Entrevista a DePol: “Un día toco en el Wizink y al día siguiente voy a la universidad como si nada”

DePol es uno de esos artistas que ha caído de pie en la industria musical. Con tan solo una decena de canciones acumula casi un millón de oyentes mensuales y causa furor en la radio. Su música, se podría definir como baladas pop de amor, pero engloba mucho más. Las melodías adictivas de los estribillos o las letras pegadizas hacen que cada tema se te quede grabado en la memoria.

El joven cantante vino acompañado de su guitarra para charlar con LOS40 acerca de sus nuevos proyectos, la industria musical, la inteligencia artificial o su paso por los programas televisivos.

P: Desde que empezaste tu carrera, ¿qué valoración haces de tu carrera?

R: Ha sido una auténtica locura. Ha sido mi primer año en esto y ha pasado todo muy rápido. Tengo mucha suerte porque los temas han crecido de una forma extraordinario y de manera muy orgánico.

P: ¿Qué relación sigues teniendo con David de María?

R: Si, he trabajado con el mucho y seguimos en contacto. El me ayudó muchísimo y ha sido el que me dio el primer empujón estoy muy agradecido. En este último tema, Ibiza, no lo he trabajado con él, pero para los próximos volveremos a trabajar juntos.

P: Tu primer single acumula más de 16 millones en Spotify, ¿cómo surgió este éxito?

Salió en cuarentena y lo hice de una forma muy cotidiana sin intención ni siquiera de sacarlo. Fue un tema más y la verdad que ha ido de la mejor manera posible. Ha crecido muchísimo entró en radios.

P: ¿Crees que la gente te reconoce como autor de esa canción? ¿te ha pasado?

R: La gente sabe que ese tema es mío. Eso se sabe, pero yo juego con una ventaja que es que la gente todavía no reconoce mi cara. Me ha pasado que yo llegué a tocar en el Wizink, en el Primavera Pop y al día siguiente fui a la universidad como si nada. Es muy gracioso ver las reacciones a veces cuando la gente se da cuenta.

P: ¿Qué estrategia usas a la hora de subir singles?

R: Junto a mi sello intentamos seguir la mejor estrategia posible, ya sea para redes o para medios.

DePol - Ibiza (Videoclip Oficial)

P: ¿Qué importancia le das a los números y qué importancia tiene en la industria musical?

R: La que tienen ahora mismo, ahora son cruciales y hay que tenerlos en cuenta, pero tampoco de forma obsesiva. Mi mayor referencia es respecto a lo que veo en los directos. Cuando la gente te compra los tickets y canta tus canciones es sinónimo que las cosas van bien.

P: Con la cantidad de medios disponibles para hacer música, ¿Crees que es más fácil ser músico a día de hoy?

R: Yo creo que es más sencillo a la hora de producir. Sin embargo, la creatividad es lo importante y es lo más importante. Por muchos medios que tengas la creatividad no va a salir de la nada.

P: ¿Has sacado numeroso singles, tienes en mente hacer algún tipo de formato largo ya sea un LP o un álbum?

R: De momento no, pero sí que me gustaría hacerlo en al algún momento. Creo que es perfecto para sacar aquellas canciones que quizás como single no pueden salir debido a que son más alternativas o se alejan un poco de lo comercial pero que a mí me gustaría que estuvieran fuera. Así que, de momento, lo tengo como plan de futuro y ya veremos que nos depara el futuro.

P: Tú haces pop, pero ¿has pensado en hacer algún otro género de música?

R: No sé si es un género, pero yo creo que algo rollo indie o incluso algo así más rockero.

P: ¿Cómo crees que te ayudó tu paso por la voz?

Mi paso por la voz fue algo complicado debido a que me quedé en blanco por que se me olvidó la letra. Sin embargo, me curtió muchísimo, me dio tablas y me ayudó a ser lo que soy ahora. La verdad que fue una experiencia vital de aprendizaje.

P: ¿Te presentarías a algún show televisivo como OT o el Benidorm Fest?

R: Ahora mismo no, para Eurovisión creo que no estoy preparado por que hay que aportar mucho más. Es un show en el que el baile y demás facetas artísticas están muy presentes y todavía no tengo esas destrezas. Quién sabe si en algún momento del futuro presento mi candidatura, pero de momento no está en mis planes.

P: Acabas de sacar el single IBIZA, hablando sobre el desamor, ¿Por qué crees que la gente se siente tan identificada con esta temática?

R: Es una canción algo diferente que las demás. A nivel de letras siguen con la misma esencia de las demás. Yo creo que la sencillez de mis letras ha hecho que tanta gente se sienta identificada. Por ejemplo, una de las frases que más me gusta y que mejor define el tema es esta Siempre estas con alguien, pero nunca soy yo. Creo que ahí está la clave de la canción. Una frase sencilla en la que todos nos hemos sentido relacionados en algún momento.

P: ¿Cómo fue para ti la experiencia en el Wizink durante el Primavera Pop?

R: Sinceramente fue increíble, fue una experiencia única de la que estoy muy agradecido. La verdad que tocar en un sitio como el Wizink, y ver que la gente las cantaba es algo completamente increíble.