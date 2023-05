El triángulo que une el corazón, mente y alma de Nicki Nicole: así son los videoclips de sus nuevas canciones

Nicki Nicole es una de las artistas urbanas más importantes y exitosas a nivel internacional. Con 15 millones de seguidores y cerca de 25 millones de oyentes mensuales, la argentina se ha convertido en todo un icono en el género.

La joven cantante acaba de sacar a la luz ALMA, su tercer trabajo en el estudio. Un álbum formado por diez canciones y que cuenta con grandes colaboraciones como Rels B con Qué le pasa conmigo?, Young Miko con 8 AM, Ysy A con Caen Las Estrellas y Milo J con Dispara ***.

Con el lanzamiento del disco, Nicki Nicole ya explicó que el concepto del álbum gira en torno al triángulo que une el corazón, el alma y la razón. Ahora, la cantante ha publicado los videoclips de tres canciones del álbum, cada una de ellas relacionada con uno de esos vértices en los que se basa su proyecto.

Corazón, mente y alma

La argentina tiene muy claro que el corazón, la mente y el alma están conectados. Además, aunque el significado general del álbum se relaciona con eso, Nicki Nicole tiene claro qué canciones del álbum representan cada elemento para ella.

"En mi mente Se va 1 y llegan 2, aunque mi corazón sigue siendo Tuyo mi alma dice que Ya no", ha afirmado la cantante en sus redes sociales. Y para mostrar con imágenes como son estos sentimientos, Nicki Nicole ha publicado un videoclip para cada una de esas canciones.

Nicki Nicole - Ya No (Official Video)

Se va 1 llegan 2 es el tema relacionado con la razón. Habla sobre el amor propio y el aceptar que hay veces que no se puede ayudar a otra persona y lo mejor es pensar en una misma. Ya no es una canción mucho más sentimental en el que la cantante admite sus errores e invita a la otra persona a olvidar el dolor. Tuyo también es un tema muy basado en las emociones. En él, la cantante expresa sus sentimientos en su faceta más positiva.

Nicki Nicole - Tuyo (Cover) - una que quise hacer (Official Video)

Nicki Nicole abre su alma en el Movistar Arena de Buenos Aires

La joven cantante está en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Tras publicar su tercer álbum, Nicki Nicole ha anunciado una noticia que le hace especial ilusión. La argentina actuará el próximo 26 de agosto en el estadio Movistar Arena, uno de los recintos más emblemáticos de Buenos Aires.

"Ahora que ALMA ya es nuestro, nos queda lo mejor. Unir la música, ustedes y yo", ha comentado la cantante a través de redes sociales. Las entradas estarán disponibles en preventa a partir de mañana, 23 de mayo; y en venta general el miércoles 24 de mayo.

Si aún no has escuchado el nuevo álbum de Nicki Nicole, ¡no dudes en hacerlo!. Y si ya lo has hecho, ¿en qué vertice de su triángulo te sitúas, corazón, mente o alma?