Smashing Pumpkins: Cómo el “bocazas” de Billy Corgan culpó a Britney Spears de la ruptura del grupo

Billy Corgan tiene fama de “bocazas”. Y él mismo lo reconoce: "He sido tan bocazas durante tanto tiempo que ya a nadie le molesta lo que digo". El 23 de Mayo de 2000, William Patrick Corgan anunció la ruptura de Smashing Pumpkins. No por peleas internas: “no hay ningún problema dentro de la banda”. El motivo era otro. Estaba cansado de seguir luchando “contra todas las Britneys del mundo”. Como era habitual en él, había hablado más de la cuenta. Pocos meses después se desdijo: “Los Smashing Pumpkins han matado a Los Smashing Pumpkins, no Britney Spears".

Año 2000

En el año 2000, una jovencísima Britney Spears había logrado que sus dos primeros álbumes - ...Baby One More Time (1999) y Oops!... I Did It Again (2000) - se situaran entre los más vendidos de todos los tiempos. Ella misma se había convertido en la artista adolescente con más ventas en la historia del pop.

Ese mismo año, los Smashing Pumpkins ya llevaban 12 años en escena. Desde que Billy Corgan y la bajista D'Arcy Wretzky, formaran la banda de rock alternativo en Chicago en 1988. Después se incorporarían el guitarrista James Iha y el batería Jimmy Chamberlin. Aclamada por la crítica, era una de las formaciones con mayor éxito comercial de los 90s. No obstante, se había visto afectada por conflictos internos y había sufrido algún que otro revés – drogas, arrestos, caída de ventas, demandas, abandonos – que abarcaban la mitad de su carrera.

Los chicos de Smashing Pumpkins en 1991 / Getty Images/Paul Natkin

Coincidió que al mismo tiempo que la ‘princesa del pop’, a sus 19 años, arrasaba en todo el mundo, Smashing Pumpkins anunciaron su disolución. Pese a que, obviamente, no existía ninguna relación entre ambos hechos, el autoproclamado ‘bocazas’ Billy Corgan decidió establecer un vínculo.

“… contra todas las Britneys del mundo”

Fue el 23 de Mayo de 2000 cuando el líder de la banda de rock anunció la decisión de las ‘Calabazas aplastadas’ de disolverse en el mes de diciembre, después de lanzar un último disco (Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music) y de una gira de despedida.

Corgan comunicó la noticia en la emisora de radio de Los Ángeles KROQ-FM. "Siento que me he quitado un peso de encima”, declaró. Pero ¿Cuál era el motivo? ¿Conflictos internos?. “No, no hay ningún problema dentro de la banda”, respondió. Y añadió: “Pero la forma que está tomando la cultura hoy en día y esas cosas… es duro seguir intentando librar con éxito una batalla contra todas las Britneys del mundo”. Se refería, claro está, a Britney Spears y a otras estrellas adolescentes del pop.

La cantante Britney Spears / Getty Images/Martin Klimek

“No fue Britney Spears”

El 2 de Diciembre de 2000, los componentes de Smashing Pumpkins ofrecieron su último concierto en The Metro, el mismo club de Chicago que les había visto nacer 12 años atrás. Cuatro horas y media de actuación. Una maratón de 38 canciones que celebraba, no solo el fin de una década, sino el fin de una era.

The Smashing Pumpkins - Tonight, Tonight (Official Music Video)

Pocos días después, el 5 de Diciembre, la revista Melody Maker publicó una entrevista con Corgan. Habían pasado seis meses de sus incendiarias declaraciones y ninguna ’Britney’ se había dado por aludida. En la publicación británica, el cantante insistió: no había posibilidad alguna de que banda se reformara: “Nos sentimos bastante seguros con la decisión de romper. No creo que, después de tres años, vayamos a volver. Así que yo lo veo irrevocable”. Y, cómo no, se desdijo de sus comentarios calificando de “ridícula” su teoría de que la música pop, tal y como había sido perpetuada por Britney Spears, había “matado” a Smashing Pumpkins.

Esto es lo que dijo: “Es increíblemente estúpido para cualquiera, creer que la música pop ha asesinado a una banda, que ha estado unida durante 13 años y ha sobrevivido, solo Dios sabe a cuantas modas. Eso es ridículo. Los Smashing Pumpkins asesinaron a los Smashing Pumpkins. No fue Britney Spears. Quiero decir, mira todo el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos”.

“Quiero que vuelva mi banda”

No volvieron “después de tres años”. Lo hicieron después de cinco. De nuevo, Billy había hablado más de la cuenta. El 5 de Junio de 2005, en un anuncio a toda página en los periódicos de Chicago, Corgan declaró su deseo de “renovar y revivir” a los Smashing Pumpkins: "Quiero que vuelva mi banda, y mis canciones, y mis sueños”.

Billy Corgan de The Smashing Pumpkin en el Madison Square Garden de Nueva York / Getty Images/Astrida Valigorsky

Y así fue. Su última aventura, secundada por Jimmy Chamberlin y James Iha, es una ópera rock dividida en tres actos: Atum: A Rock Opera in Three Acts. En marzo de 2023 anunciaron una gira por Norteamérica, ‘The World is a Vampire Tour’, con invitados muy especiales - Interpol, Stone Temple Pilots, Rival Sons - en algunas fechas.