Trueno: “Estoy trabajando en un proyecto bastante grande”

A estas alturas, ¿quién no ha escuchado hablar de Trueno? La estrella argentina se ha convertido en uno de los artistas más solicitados de la música urbana. El cantante llevaba sin sacar música desde 2022, cuando lanzó su esperadísimo disco Bien o Mal. Ahora, por fin, Trueno vuelve a lanzar tema. ¡Y es todo un regalazo para los fans españoles! Se trata de su esperadísima colaboración con Benny Jr. Trueno ha confirmado que su nuevo tema va a salir con él en breves.

El cantante, que está a punto de empezar su gira por España, también nos ha desvelado el proyecto que tiene entre manos. Y es que se viene nueva era de Trueno.

El artista nos ha recibido desde su casa a través de zoom para charlar con nosotros sobre música, sus planes de cara al verano y todo lo que tiene preparado de cara a 2023. También nos ha contado cuáles son sus artistas nuevos favoritos y a quién ve sacando una Bizarrap Session.

¿Puedo dejar un toque, Mateo? Perdona? No, a Mateo, ahí es perfecto. Listo. Corta. Increíble. Pues, lo primero que te va a pedir Trueno es que mandes un saludo como Hola, soy Trueno y vamos a hablar con los 40 Urban. Obvio. Para toda la gente que les habla el Trueno vamos a hablar con los 40 Urban.

Pregunta (P): Trueno, vuelves a la música. En este caso, junto a Beny JR. ¿Por qué apuestas por él para tu regreso?

Trueno: Es un tema que lo hicimos en 2021. Lo hicimos en mi primera gira en España. Imagínate, ya pasó bastante tiempo. Yo siempre escuché la música de los pibes, del Benny y el Morad, siempre estuvimos en contacto. Fui para el barrio con ellos, nos conocimos. A mí me gusta conocer a la gente para graba. Y nada, me importa mucho el mensaje que ellos le dan a los niños del barrio, el ejemplo que son para los chavalitos. Y ahí la música que hacen, cómo proyectan a futuro también para el futuro de esos chicos y nada. Son gente que me cae muy bien y conectamos rápido, nos llevamos muy bien. Con el Benny teníamos un tema pendiente para sacarlo, lo habíamos hecho en 2021, lo retocamos y ya lo tenemos ready y dijimos. Hay que sacarlo para el verano español para que rompa.

Mi tema con Benny Jr lleva hecho desde 2021

P: Me llama mucho la atención que saquéis ahora un tema que salió en 2021. ¿Habéis cambiado muchas cosas de esa letra inicial?

Trueno: Bueno, pasó un poco eso también, como que nos juntamos en el estudio, lo tiramos rápido y salió, y quedó increíble lo que había salido. Y después nos pusimos un poco más meticulosos y empezamos a producir más la canción. El Benny me había dicho que quería grabar cosas nuevas, entonces le dimos ese retoque y creo que ahora quedó increíble. Me parece que es un tema muy bailable y muy alegre para escuchar. Así que decimos sacarlo ahora en verano para que la gente lo vacile cuando tenga su tiempo libre.

P: ¿Y cuándo va a salir este tema con Benny?

Trueno: Dentro de muy poco, antes de que yo vaya a España de gira, el tema va a estar fuera.

P: Pues tienes la primera fecha el 3 de junio en el Primavera Sound, o sea que tiene que estar al caer.

Trueno: Va a salir ya. Me contaron que el Primavera Sound es un festival muy importante. No solo en España, sino en Europa. Siempre que vamos a festival así de grande me gusta mucho porque, más allá de poder entregar el show mío al público, uno convive con muchos artistas. Quizás puede aparecer algún artista súper grosso que uno idolatra y puede ir a ver el show. Entonces está bueno compartir en esos espacios.

P: Hablando de artistas, ¿has hablado con algún artista para que salga al escenario en algunos de tus shows?

Trueno: La idea es que donde esté el Benny, toquemos juntos. Estaría buenísimo. Estamos ahí coordinando todas las cosas.

P: ¿Este nuevo single con Beny Jr va a formar parte de algo más grande? ¿De un álbum?

Trueno: Muy buena pregunta. Me parece importante decirlo también y orgullosamente. Este single es solamente para la gente de España. Esto está hecho para la gente de España, me lo pedía hace años y es un tema que lo sacamos exclusivamente para ellos, para que disfruten el verano con esta canción, para que lo vacilen. Después estoy trabajando en un proyecto bastante grande que no sé cuándo va a salir.

Estoy trabajando en un proyecto muy grande

P: Vas a estar una temporada en España, ¿vas a quedar con alguien para componer en el estudio?

Trueno: Eso surge cuando ves conociendo a los artistas. Yo soy muy fanático de la música urbana de España y la música nativa también. Y siempre que tengo un momentito en la gira me voy al estudio- Ya sea con un artista o sea para hacer canciones mías. Pero seguramente me cruce con algún artista de ahí. Seguramente salga algo con un productor. Eso seguro.

P: Y de los festivales en los que vas a actuar, ¿tienes ganas de ver a alguno de tus compañeros en especial?

Trueno: Bueno, creo que en esta gira compartimos con Kendrick Lamar y con Baby King, ¿no? Me parecen bestiales, los dos. Además, compartimos cultura, ellos representan el hip hop de una manera muy virosa y nada, nunca los he visto en vivo a ninguno los dos. Y realmente soy seguidor de lo que hacen. Representan lo mismo que yo y lo hacen muy bien.

P: No sé si te ves volviendo a colaborar con algún artista estadounidense tras JID.

Trueno: Sí. Estados Unidos, amigo, siempre fue una gran fuente de música muy buena y de mucho talento porque es un país muy grande y tiene mucha cultura afrodescendiente. La música africana, para mí es la más linda que hay. Que haya influenciado a otros géneros de Estados Unidos como el rap, el drill, el trap y todo lo que está sonando ahora. A mí como hip hopero, como rapero y como parte de esta comunidad respeto a Estados Unidos en ese sentido porque es como el país donde sucedió todo y nacieron estos géneros. Así que siempre que podamos pisar ahí, que podamos colaborar con alguna leyenda, con algún ícono del rap de allí, allá que iré. como para mí lo de JID, que es de los nuevos, para mí me parece lo mejor que hay. Para mí está buenísimo porque es hacer conexión y mostrarle a ese país cómo en Argentina nosotros agarramos y le pusimos otros condimentos, otra forma de rapear, otros sabores y otra fórmula.

P: Desde que empezaste tu carrera, ¿has visto mucho cambio en la escena musical global?

Trueno: Yo creo que el idioma hispano hoy en día está está potenciadísimo y con toda la razón del mundo en la música. Siento que ya no hay ni jerarquías, ni niveles más altos que los otros, ni un sistema piramidal de esto empieza acá y baja. Siento que la música es universal. Siempre hay que respetar los inicios y entender que el rap nació en Nueva York, en el Bronx y todo lo que pasó. Pero también hay que entender cómo se expandió y que el hip hop es algo realmente global.

P: El 10 de febrero tuiteaste: "este año es nuestro". ¿Por qué este es el año de Trueno?

Trueno: Es algo que comparto cuando centrado en el estudio, sabiendo lo bueno que están los temas que estamos haciendo y lo feliz que estoy. Como te dije antes estamos en un proyecto muy grande y muy importante para mí también. Yo soy un artista que me gusta siempre sumergirme en proyectos largos y grandes para poder contar una historia y explayarme de una manera extensa.

Trueno: ¿Lo vamos a escuchar antes de que termine 2023?

Trueno: Puede ser, puede ser. La verdad es que por ahora no le he puesto fecha de salida. Quiero tener todo bien terminado para ponerle fecha. Tengo ganas de que salga ya.

Trueno y las nuevas generaciones

P: Hablemos de las nuevas generaciones de artistas. Young Miko, Milo J... ¿Cómo crees que se viene lo nuevo de la escena de la música urbana?

Trueno: Sí, la verdad es que me gusta mucho cómo rapean. Porque rapean piola. Acá en Argentina están pasando cosas, están saliendo guachos con un mensaje. Eso me gusta. No hacen música porque sí, lo hacen porque realmente tienen algo que decir, una historia de contar, vienen de un barrio, vienen de una realidad y tienen algo para decirle al mundo.

P: Muchos de tus seguidores piden una nueva colaboración con Duki, ¿se viene?

Trueno: ¿Con el Duko? Seguro. El Duko es un capo. El Duko es el capo de mi pana. Creo que todos los artistas argentinos lo reconocemos como un chavón que fue muy generoso con una escena y con un país. No fue bovista con su éxito y eligió expandirlo con sus amigos para crear una escena. Eso es muy respetable. Siempre nos cruzamos, así que seguramente salga la nueva música con el Duko.

P: Para terminar, me gustaría saber qué artistas que están empezando a petarlo te gustaría ver en una Bizarrap Session.

Trueno: Yo creo que estaría bueno, pensando como público argentino, en una sesión con Milo J. Es muy talentoso.

P: ¿Y la sesión que más te gusta de Biza?

Trueno: Te voy a ir a las más viejas de todas, a las de mi época. Yo me acuerdo que la que más escuchaba era de Aleman. Aleman partió para mí, Aleman se comió el estudio.