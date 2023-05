¿Estrenará Beyoncé alguna nueva canción antes de su concierto en Barcelona?

Por si el hecho de volver a ver a Beyoncé sobre los escenarios tras más de media década de ausencia de sus giras mundiales, la solista ha creado un remix sorpresa que ha estrenado dos semanas antes de su concierto en Barcelona. Y para ello ha contado con la colaboración de un invitado de lujo: Kendrick Lamar. Y según los rumores que circulan por los grandes medios especializados podría no ser la única canción que recibamos en Renaissance World Tour. Cozy suena con mucha fuerza pero por ahora sin nada confirmado sobre su existencia y su posible co-protagonista.

America has a problem (Kendrick Lamar remix) es el primer gran estreno que recibimos dentro de las fechas europeas de su gira mundial que ha pasado ya por Estocolmo, Bruselas, Cardiff, Edimburgo y Sunderland. Muy pronto pondrá rumbo a París y tras varias cítas en Londres, regresará a Francia, en Lyon, para dar el salto posterior hasta la Ciudad Condal. Pero no es la primera vez que una de las canciones de su más reciente elepé es remezclada para dar forma a una nueva versión.

Ya sucedió con Break my soul, el primer y exitoso primer single de su último disco de estudio hasta la fecha que tuvo un The Queens Remix junto a Madonna. Y pocos meses después repitió experiencia con Cuff it, otra de las canciones más populares de ese trabajo. En esos remixes contó con reputados productores y músicos como Will.I.AM, Terry Hunter o Honey Dijon.

Ahora ha llegado el tercer remix y también la tercera colaboración que ha reunido en el estudio a Beyoncé con el rapero tras los éxitos mundiales que supusieron Freedom y Nile. Ambos artistas han apostado por la autenticidad de sus marcas y de hecho Kendrick Lamar rapea como nunca sobre la vigencia de la Inteligencia Artificial pero que no podrá superar su capacidad para rimar.

Cada vez que Queen Bey y Lamar se han unido ha sido para un álbum de la intérprete y van cumpliendo con la tradición de publicar juntos cada 3/4 años tal y como sucedión con Freedom, del disco Lemonade (2016), y Nile, del disco El Rey León The Gift (2020). America has a problem se ha convertido en una de las canciones más coreadas de los primeros shows de Renaissance Tour de Beyoncé.

Queda claro que la línea llegará más tarde o más temprano a otras canciones de Renaissance. Pero nadie puede asegurar a ciencia cierta sobre qué tema recaerá la remezcla. Por ahora Cozy parte entre las favoritas pero la duda es si llegará antes de Barcelona el 8 de junio.