Entrevista a Raoul: "Nunca he cometido ningún pecado por ser quien soy y luchar por mis derechos"

No han pasado ni dos meses desde que Raoul Vázquez hiciese un archivado de todas sus publicaciones en Instagram para dar paso a una nueva era. Una semana después, lanzaba a las plataformas Lo que debe pasar, el primer adelanto de su disco debut: El pecado.

Raoul nos habla de ‘PRISIONERO’ + liberación LGTB + redes sociales + BELÉN AGUILERA | LOS40

Ahora, se presenta en los estudios de Los40 para hablar de cómo ha cambiado y evolucionado en dos años de hiato dentro de la industria musical. Dos años en los que ha sido capaz de dar forma a un proyecto de liberación personal (y musical) dividido entre una Cara A y una Cara B con 10 canciones y dos interludios en los que se abre en canal para sus fans.

Una entrevista en la que no han faltado detalles en torno a su proceso de creación, la colaboración de su familia en todo este proyecto, su relación con algunos de sus compañeros de Operación Triunfo, Belén Aguilera o la posibilidad de presentarse al Benidorm Fest en próximas ediciones.

La necesidad de un cambio

"El pecado es un proyecto que es aparte de lo que había hecho antes, sale con canciones completamente inéditas, son completamente nuevas, no incluye nada de lo anterior y creo que a nivel de sonido también se diferencia bastante. Ha cambiado bastante sobre todo porque he estado trabajando en esto en un pack completo de álbum, con un mensaje y una historia en la que he dividido las canciones por narrativas y etapas, dando un sonido especial a cada momento. Creo que El pecado me ha hecho aprender mucho y cambiar durante todo este tiempo bastante, porque de verdad he aprendido mucho a nivel de producción con la gente con la que he estado trabajando" comentaba el artista sobre este nuevo proyecto.

Un proyecto en el que quiere diferenciarse de todo lo anterior no solo a nivel sonoro y con su borrado de redes sociales, sino a nivel de nombre, porque el Vázquez (su apellido) desaparece de las portadas de sus singles y de su disco: "Con El pecado cierro una etapa y básicamente quería llamarme únicamente por mi nombre, no con el apellido. Creía que quedaba muy bien a nivel estética, sobre todo en esta nueva etapa en la que entrego mi corazón. Quise borrar todas mis redes para empezar desde cero y que lo que la gente pudiera ver de mí sea el trabajo que voy a presentar ahora".

Una historia de liberación

"Personalmente, hubo una época de mi vida en la que sentía que no estaba siendo yo mismo y en la que sentía que vivía en una cárcel para contentar a los demás" explica Raoul cuando le preguntamos por su segundo single, Prisionero. "Necesitaba plasmarlo en una canción [...], es también un punto de inflexión, como queriendo decir 'yo no tengo referentes aquí, estoy encarcelado y este no es mi lugar'".

Y es que si por algo se caracteriza tanto Prisionero como El pecado, es por contar la historia de liberación de un niño, de una persona indefensa que sale del cascarón que quiere ser él mismo y luchar por mostrarse tal y como es: "básicamente se resume en sonidos y letras hacia la libertad en el colectivo LGTBI, de principio a fin".

Loles León, el apoyo de su familia y la aceptación son claves también dentro de este proyecto, El pecado, un título que elige porque: "para muchos, quien lucha por su libertad y no se ciñe a la norma es un pecador y lo ha sido durante mucho tiempo [...] pero si te fijas en realidad en el título del CD 'El pecado' está tachado porque nunca he cometido ningún pecado por ser quien soy y luchar por mis derechos".

Accede a la entrevista completa para conocer todas las declaraciones de Raoul mientras esperas la llegada de su disco, que estará disponible el próximo 2 de junio en todas las plataformas.