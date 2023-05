Lewis Capaldi: “Mis problemas de salud mental son un síntoma directo de mi trabajo”

Lewis Capaldi por fin ha lanzado su segundo álbum de estudio: Broken By Desire to be Heavenly Sent. Con este proyecto intentará perseguir el éxito (sino el mismo, aún mayor) de su debut discográfico, un disco que le ha dado muchas alegrías, pero también grandes quebraderos de cabeza como consecuencia de obtener la fama mundial.

"Creo que en este álbum en particular hablo un poco más de mi salud mental, que ha sufrido una paliza en los últimos tiempos. Mis problemas de salud mental son un síntoma directo, supongo, de mi trabajo. Nunca los había tenido antes de que las cosas despegaran y se volvieran locas, así que es interesante escribir un álbum sobre ello cuando ese es el caso", ha confesado a Rebecca Jude en los estudios de Apple Music 1. Con ella se ha sentado para reflexionar sobre la fama, su música y, por supuesto, la salud mental con el sentido del humor que le caracteriza.

El escocés reconoce que la pandemia en 2020 le vino —en parte— bien, puesto que "me encontraba en una mala situación en la que tenía ataques de pánico todos los días en el escenario". "Cuando nos encerramos, fue una especie de alivio, pero tuve que empezar a enfrentarme a un montón de cosas que se habían torcido. Aún no lo he conseguido del todo, pero es interesante que esto que te gusta hacer y que siempre has querido hacer, se convierta en algo que te causa tanta angustia, pero así es el mundo moderno", añade.

Lewis Capaldi: New Album, Meeting Tom Hanks & Tour Essentials | Apple Music

El encierro producto de la COVID-19 le hizo cambiar drásticamente de planes. En lugar de tomarse unas vacaciones por Australia o Tailandia para ponerse a componer en su segundo álbum, "me vi confinado en el cobertizo de mis padres y allí es donde escribí la mayor parte de este disco... En realidad, no tenía otra opción. Por aquel entonces vivía con mis padres, así que fue eso. No fue una decisión consciente, por supuesto, pero estuvo bien. Supongo que fue agradable estar cómodo. Creo que la próxima vez iré a un lugar soleado", asegura.

Ed Sheeran, su buzón de sugerencias

Estos últimos cinco años, Capaldi ha hecho grandes amigos en la industria. Uno de ellos, Ed Sheeran, qur siempre le ha dado valiosos consejos, especialmente, relacionados con las canciones: "Escribir las mejores canciones que puedas... Todo lo demás no es realmente importante".

A veces la búsqueda de la perfección en el trabajo puede dejarte algo abatido

Como la fórmula de su primer proyecto le funcionó, pensó en repetirlo y no en plantearse un nuevo sonido o pretender ser otra persona. "La primera vez me fue muy bien, y estoy contento con la música que hacía. Obviamente, ahora diría que estoy haciendo cosas que suenan quizá un poco diferentes, pero en aquel momento era lo que hacía y me encantaba. Ha sido genial, muy divertido. (Ed) Me apoyaba mucho si tenía dudas sobre cómo hacer una canción alegre o lenta o qué single sacar, etc…, él estaba ahí como una especie de caja de resonancia. Nunca me dijo lo que tenía que hacer, cosa que yo también apreciaba, pero ha sido un buen buzón de sugerencias", destaca.

Sobre sentirse insuficiente cuando las cosas no le salían tan bien como esperaba, Lewis afirma que "la gente se esfuerza por ser buena en lo suyo y creo que a veces la búsqueda de la perfección o de la satisfacción en el trabajo puede dejarte algo abatido y un poco roto en ocasiones. Realmente quiero ser bueno en lo que hago, en hacer música, escribir canciones y todo eso. A veces siento que no lo consigo. Creo que todos nos quedamos cortos, que no importa si trabajas haciendo música o en la radio o si trabajas en McDonald's o en una oficina o donde sea, creo que todo el mundo se esfuerza por ser bueno en algo o encontrar algún tipo de propósito y a veces, como digo, la búsqueda de eso puede dejarte un poco abatido".

El motivo por el que dejaría la música

A pesar de que su salud mental y física se ha visto mermada en los últimos tiempos —el síndrome de Tourette, así como la ansiedad han aparecido en ciertas ocasiones, también sobre el escenario— debido al tren de vida que supone ser un artista de su categoría, Capaldi descarta que esta sea su retirada: "No creo que este sea el último álbum. No sé si el próximo será mi último disco. Odio hablar con hipérboles del tipo: 'Este próximo álbum podría ser el último. ¿Quién sabe?'. Si hiciera otro álbum y mi cabeza estuviera revuelta y me sintiera fatal, no lo sé…ahora mismo estoy en un punto en el que puedo equilibrar mi salud mental y cómo me siento en general…pero la compensación merece la pena. Aceptaré unos cuantos ataques de pánico y mis tourettes y demás, pero si llega un punto en el que las cosas empeoran mentalmente y dejo de cuidarme en ese sentido, creo que ese sería el momento en el que diría: 'No voy a seguir haciendo esto'.

Y, aunque odia grabar —"es aburridísimo", expresa— la razón principal por la que hace música es para tocarla en directo. "Me cuesta hacerlo alguna vez, pero ahí está la recompensa, ese es el sentido de hacerlo. En el momento que sintiera que se está convirtiendo en algo que no me gusta o que me causa estrés o que odio, entonces es cuando probablemente lo dejaría. Pero esa es la parte que más me gusta ahora", culmina.

Tras verse cancelar sus dos conciertos de la gira por España (entre otras ciudades europeas), Lewis Capaldi volverá a nuestro país como cabeza de cartel del DCODE 2023 el próximo 9 de septiembre.