10 planes para hacer en Barcelona este fin de semana (si vas a ver a Coldplay)

Musicalmente este fin de semana a Barcelona no le hace falta más. Después de tantos meses de espera, ya son miles y miles las personas que se han desplazado a la ciudad para disfrutar del Music Of The Spheres World Tour de Coldplay. La banda británica ha traído su espectáculo durante cuatro noches para las que ha vendido más de 20.000 entradas colgando el sold out. Después de celebrar los dos conciertos de este miércoles 24 y jueves 25, llega el momento del tercer y cuarto asalto en el Estadi Olímpic Lluís companys.

Sin embargo, si viajas desde lejos, seguramente quieras exprimir este fin de semana en Barcelona al máximo y visitar todos los rincones de la ciudad, degustar su gastronomía y disfrutar de todos los rincones que esconde.

Desde LOS40 queremos ayudarte a planificar tu agenda y a hacer el planning perfecto para disfrutar de estos días con una guía turística personalizada y adaptada a todos tus deseos.

1. Piérdete por el Barrio Gótico de Barcelona

Barrio Gótico de Barcelona / Getty / Alexander Spatari

Seguramente alguna vez en la vida hayas oído hablar del famoso Barrio Gótico de Barcelona. Es historia de la ciudad y está lleno de monumentos que dejan constancia de ello. Pasear por sus estrechas y largas calles que te trasladarán a una época más medieval es un plan imprescindible para este fin de semana. Además, te encontrarás la Catedral de Barcelona en pleno corazón del Barrio Gótico y también la Plaza del Rey, el Portal de L' Angel o el Museo Frederic Marès.

2. La ciencia de Pixar

Si eres un amante de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, el Museo de la Ciencia Cosmocaixa acoge la exposición de La Ciencia de Pixar, una muestra interactiva donde encontrarás personajes como Toy Story, Coco, WALL·E, Monstruos, S.A o Buscando a Nemo entre otros.

3. Las vistas desde los bunkers del Carmel

Bunkers del Carmel. / Getty Images

En la zona más alta del parque Turó de la Rovira encontrarás una de las mejores vistas panorámicas de Barcelona. Desde la Guerra Civil española hasta nuestros días: es uno de los mejores miradores desde donde antiguamente defendía la ciudad.

4. De la cocina al plato

Pan con tomate. / Getty Images

Probar la gastronomía típica de Barcelona es un disfrute absoluto de sabores deliciosos y diversos. Un pa amb tomàquet, unos calçots con su salsa, una butifarra con mongetes y una escudella con carne d'olla son algunas de las comidas típicas que no te puedes ir sin probar. Pero, además, para ponerle la guinda a este menú, también puedes probar la crema catalana y la coca catalana, dos postres para chuparte los dedos.

5. Disfruta del Parc Güell

Parc Güell de Barcelona. / Getty Images

Barcelona es arte lo mires por donde lo mires, pero perderte por las calles del Parc Güell será algo que nunca olvides. Es una de las grandes obras modernistas del empresario y genio catalán, Eusebi Güell. Además de disfrutar de las vistas que te ofrece de la ciudad, algo que no te puedes perder es la entrada Paraíso, la Escalinata y la sala Hipóstila. Una experiencia mágica y llena de colores que te encantará.

6. Un chapuzón en la playa

La Barceloneta. / Getty Images

A pesar de que el tiempo dé lluvia para este fin de semana, perderte por La Barcelona, disfrutar de la brisa marina o perderte por el Puerto de Barcelona será imprescindible. El ambiente tan animado y lleno de gente te anima a, si no puedes darte un chapuzón, al menos a disfrutar de las vistas.

7. Observa la Casa Batlló en el Paseo de Gracia

La Casa Batlló del Paseo de Gracia de Barcelona. / Getty Images

El Paseo de Gracia también es una de las calles más populares de Barcelona y una de las avenidas más lujosas. En ella también hay lugares de interés arquitectónico imprescindibles, pero uno de los que más es la Casa Batlló. Se trata de un edificio construido entre 1904 y 1906 y destaca su fachada, visitada por miles y miles de personas diariamente, repleta de formas imposibles y llamativas. Además, también puedes entrar al museo del interior y su azotea en forma de lomo de dragón. Aprovechando la cercanía, también puedes visitar La Pedrera, otro de los grandes edificios de Antonio Gaudí.

8. De Las Ramblas de Barcelona a la Boquería

Turistas en la Rambla de Barcelona. / Getty Images

Recorrer Las Ramblas de arriba abajo es algo imprescindible cuando viajas a Barcelona. Omitir este paseo es como ir a París y no pasear por los Campos Elíseos. Es una de las calles más extensas de la ciudad y da acceso a uno de los mercados más populares: el de la Boquería. Allí podrás disfrutar de productos frescos, gourmet o simplemente disfrutar de los miles de alimentos diferentes que encontrarás.

9. Los vermuts del barrio más hipster

Vermuts / Getty

Las obras del mercado de Sant Antoni han sido casi tan intensas que las que están siendo las de la Sagrada Familia, pero a pocos metros de la Rambla encontrarás este barrio lleno de energía y modernidad. Darte un paseo por ese barrio y acabar tomándote una bebida refrescante en cualquier taberna es un planazo al que no te puedes resistir.

10. Ver la Sagrada Familia

Sagrada Familia / Getty

Si has ido alguna vez a Barcelona, seguro que has recorrido la Sagrada Familia y, aunque sigue sin estar terminada, siempre es un buen momento para ver cómo han avanzado las obras. Si has visto de día esta iglesia considerada una de las más emblemáticas, quizás sea el momento de verla de noche.

¿Ya has completando tu planning?