Día de los parques naturales: estos son los más populares de España

Tal día como hoy, pero en 1909, se declararon en Suecia los primeros parques naturales de Europa. Inspirándose en aquella fecha histórica, cada 24 de mayo desde 1999 se pone encima de la mesa la necesidad de cuidar estos espacios privilegiados.

España cuenta con un total de 195 Parques Naturales y 49 Reservas de la Biosfera, que convierten a nuestro país en uno de los que cuenta con mayor biodiversidad de toda Europa.

Eso sí: aunque a veces coinciden ambas figuras, conviene no confundir los parques naturales, declarados por el gobierno autonómico, con los parques nacionales, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Por su parte, las Reservas de la Biosfera son una iniciativa de la UNESCO de la que forman parte 563 espacios ubicados en 110 países de todo el planeta.

Pero, ¿cuáles son los parques naturales más importantes de España? ¡Te lo contamos!

El más grande: Sierra Nevada. Con un total de 85.883 hectáreas distribuidas entre las provincias de Granada (el 65%) y Almería (el 35%), Sierra Nevada es el parque natural más extenso de España, e incluye también un parque nacional. Entre sus imponentes montañas destaca el Pico Mulhacén, que con sus 3479 metros sobre el nivel del mar se alza como el más alto de la península ibérica. Valles de origen glaciar, bosques, praderas, ríos… Sierra Nevada lo tiene todo.

El Pico Mulhacén, en Sierra Nevada. / Getty Images

El más visitado: el Teide. No hay visita a la isla de Tenerife que no pase, sí o sí, por el colosal Teide, la montaña más alta de España (3.718 metros) sobre el nivel del mar y un auténtico icono de las Islas Canarias. Pero no es el único atractivo del parque: los paisajes, que bien parecen de otro planeta, y riqueza de fauna y flora, con una gran cantidad de endemismos canarios y especies exclusivas del parque, hacen del Teide un lugar único en el mundo.

El Teide, en Tenerife. / Getty Images

El más famoso: Doñana. En las últimas semanas, el parque Doñana está en boca de todos debido a la gestión de sus acuíferos, que ponen en peligro sus famosas marismas. Más allá de las noticias, Doñana es uno de los destinos preferidos por centenares de especies, sobre todo de aves, que encuentran allí un lugar privilegiado para criar a mitad de camino entre Europa y África.

Aves en Doñana. / Getty Images

El más urbano: Collserola. Un parque natural.. en el área metropolitana de una gran ciudad. Así es el espectacular parque de Collserola, que con sus 8.000 hectáreas representa la zona verde más extensa de Barcelona. Castillos medievales, bosques, una torre diseñada por Norman Foster y hasta un parque de atracciones, el del Tibidabo, que es un auténtico símbolo de la ciudad.

Parque de Collserola. / Getty Images

El más amenazado: las tablas de Daimiel. Lo ocurrido en Doñana no es un fenómeno único: el parque natural de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, también está en una situación crítica por la sobreexplotación de los acuíferos. El pasado marzo, tan sólo había agua en 250 hectáreas de las 1.750 con las que cuenta el humedal. Una situación que ha llevado a muchos científicos a vaticinar su más que probable desaparición a medio plazo.

Las tablas de Daimiel. / Getty Images

Hay muchos más parques naturales por descubrir: Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, Mondragó, las Fragas del Eume, Timanfaya, Sierra Norte de Guadalajara… lugares que representan auténticas joyas naturales y que, entre todos, tenemos que cuidar como un tesoro. ¿Cuál es tu preferido?