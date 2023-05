Muere Tina Turner a los 83 años

El mundo entero está en shock. Tina Turner ha fallecido este miércoles 24 de mayo de 2023 a los 83 años. Después de luchar contra un cáncer intestinal del que fue diagnosticado en 2016 y más tarde someterse a un trasplante de riñón, la reina del rock and roll ha dejado este mundo con un legado muy importante. Así lo ha compartido el portavoz de la artista: "Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música", ha escrito en el perfil de redes sociales de la propia artista.

Se retiró de los escenarios hace más de una década, concretamente en 2009, dejando éxitos como What's Love Got To Do With It, Private Dancer y River Deep - Mountain High. Durante su carrera supo cómo dar en la tecla y eso le llevó a ganar ocho veces un Grammy y, a pesar de su retirada de la música, mantuvo su indiscutible reinado dentro del rock.

Se trata de una de las artistas más míticas que ha calado en varias generaciones y que ha conseguido vender más de 200 millones de discos. Detrás de su sonrisa eterna sobre el escenario, Tina siempre ha sido un huracán triste. En cada espectáculo se dejaba el alma, pero tras esa fuerza con la que nadie podía con ella, se escondía una mujer que tuvo que luchar en varias ocasiones. Sin duda, ha sido y siempre será una de las reinas dentro del rock.

Una vida llena de éxitos

Nació en 1939 bajo el nombre de Anna Mae Bullock, pero se convirtió en Tina Turner tras su matrimonio con Ike Turner. Lo conoció a los 18 años y comenzó a hacer los coros en su formación Ike Turner and his Kings of Rythm y pronto acabarían pasando por el altar, en 1960.

Un auténtico infierno que viviría la artista, lleno de abusos físicos que se alargaron durante 16 años, donde las palizas y el consumo de drogas por parte de Ike acabaron con la salud y toda esperanza por parte de Tina. Hasta que por fin puso tierra de por medio y en 1978, tras incontables sucesos de violencia física y verbal, se marchó.

Tina Turner en 2008 / Getty / Kevin Mazur

En 2022 se lanzó La felicidad nace de ti, un libro de memorias escrito por la artista con ayuda de Taro Gold y Regula Curti, dos profesionales que le ayudaron a plasmar sus ideas para que se reflejasen en el libro. En esta guía espiritual cuenta cómo encontró el camino hacia la felicidad a través del budismo y cómo fue su vida en la que tuvo que luchar tantas veces.

Hoy el camino se acaba para Tina Turner, pero su legado sigue más vivo que nunca. ¡Gracias por tanto, reina del rock and roll! Descansa en paz.