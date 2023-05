El padre de Beyoncé quiere un último disco de las Destiny's Child: ¿habrá reunión?

En 2006, un pedacito de nuestro corazón se rompió con la separación de Destiny's Child. El camino de Michelle Williams, Kelly Rowland y Beyoncé se separó para emprender sus respectivas carreras en solitario. No obstante, sí hemos podido asistir a varias reuniones a lo largo de estos años: una de ellas se produjo en 2013 cuando Queen B protagonizó el Half Time Show de la Super Bowl; y otra, durante su famosa actuación de Cochella en 2016.

Ahora, casi diecisiete años después, podríamos escuchar un nuevo álbum del trío que marcó los años 2000. El que fuera manager de la girlband y padre de la autora de Renaissance, Mathew Knowles, ha confesado a ET Online que quiere un último disco de la formación. "Es una decisión que las chicas tendrán que tomar", ha declarado en una Conferencia sobre el negocio del Entretenimiento y el emprendimiento.

"Yo, por supuesto, apoyaría esa decisión puesto que todavía gestiono a las Destiny's Child. Me gustaría verlo también", añadió, sabiendo el impacto que un comeback de estas características tendría entre sus fans, quienes han estado deseándolo desde hace mucho tiempo. "Creo que rebosarán de alegría y abrumados... Y ojalá lo hagan una vez más en su carrera y que nos den un último álbum. ¿Quién sabe? Nunca se sabe y no puedes decir que no pueda ocurrir, porque así es el entretenimiento y pueden pasar muchas cosas", aclaró.

Destiny's Child - Say My Name

Knowles afirmó que siempre tuvo fe en el éxito del grupo desde el día uno. "Si tú no crees, ¿quién va a hacerlo? Todo empieza contigo: tienes que creer y debes tener una estrategia", expresó.

Aparte de todo esto, también enumeró al medio todo lo que influye en tener una trayectoria de largo recorrido y exitosa, porque no todo fue suerte o casualidad en Destiny's Child: "Debes tener el talento, la ética del trabajo, ser un visionario... Ser un visionario, todo eso. Hay muchísimas partes que aportan éxito, como la discográfica y la distribución correctas, los sponsor adecuados que tuvimos. Todas estas cosas, junto a unas canciones magníficas, trajeron el éxito absoluto".