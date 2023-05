El próximo concierto de Roger Waters en Praga se emitirá este jueves en directo en cines de España

Sólo por una noche, Roger Waters, la fuerza creativa detrás de los años dorados de Pink Floyd, presenta su gira This Is Not a Drill, en directo desde Praga, en cines de todo el mundo. Anunciado como su primera gira de despedida, el evento audiovisual global, dirigido por Sean Evans, dará la oportunidad de ver y escuchar el espectáculo.

Este jueves 25 de mayo se podrá vivir un momento único: la retransmisión en cines del concierto en directo de Roger Waters de su gira actual; una emisión única desde su show en el O2 Arena en Praga. Este evento mundial en vivo será distribuido en más de 1.500 salas de cine de más de 50 países. En nuestro país, el espectáculo This Is Not A Drill podrá verse en directo en 85 cines de más de 60 localidades a las 20:45 horas (hora peninsular).

Waters estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair y Seamus Blake para ofrecer una actuación inolvidable con un llamado a la acción para amar, proteger y compartir nuestro precioso hogar planetario.

Cartel promocional del evento. / Imagen cedida

Esta extravagancia audiovisual es una impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir. Incluirá 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, como Us and Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here o Is This The Life We Really Want?. El músico británico también presentará su nueva canción, The Bar.

Roger Waters – This Is Not A Drill – Live From Prague (Official Trailer)

Ciudades españolas en las que se proyecta

Las entradas ya se pueden adquirir en www.thisisnotadrillfilm.com. En España se distribuye gracias a Versión Digital y se proyectará en salas de:

- País Vasco: Vitoria-Gasteiz y Barakaldo

- Castilla-La Mancha: Albacete y Toledo.

- Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón, Valencia, Aldaia y Paterna.

- Andalucía: Almería, Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Córdoba, Pulianas, Fuengirola, Málaga, Sevilla, Camas y Mairena de Aljarafe.

- Asturias: Gijón, Oviedo y Paredes.

- Islas Baleares: Ibiza, Marratxi, Palma de Mallorca y Ciutadella de Menorca.

- Cataluña: Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Sant Cugat del Vallés, Terrassa, Girona y Tarragona

- Cantabria: Santander.

- Galicia: Vigo y A Coruña.

- La Rioja: Logroño.

- Islas Canarias: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucia de Tirajana, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife.

- Comunidad de Madrid: Madrid, Alcorcón, Getafe, Las Rozas, Leganés, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes.

- Región de Murcia: Churra

- Navarra: Cordovilla y Huarte.

- Castilla y León: Valladolid y Zamora.

- Aragón: Zaragoza.

No te lo pierdas, será un evento de emisión única para todo el mundo.