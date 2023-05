El consejo para triunfar en la música de Micro TDH: “Los sueños pueden ser peligrosos si no los mides bien”

Micro TDH, cuyo nombre real es Fernando Daniel Morillo Rivas (Venezuela, 1999), se ha convertido en una de las referencias en el género urbano tras un precoz ascenso al éxito con temas como Cafuné, Bésame Sin Sentir y Confianza. Un estrellato que alcanzó su punto álgido con la colaboración Te Vi junto a la exitosa banda colombiana Piso 21.

Con un estilo innovador y experimental, el artista está dejando su marca personal en la industria fluyendo a través de diferentes géneros, incorporando elementos que van desde el rap, al trap, R&B, reggae, soul y dancehall, entre otros.

Aprovechando su reciente gira por España, hemos conversado con Micro TDH sobre todo lo que hay detrás de triunfar joven en la música, sus referentes e influencias, así como sus futuras colaboraciones, proyectos y conciertos.

Futura canción con Soge Culebra y colaboraciones soñadas

Micro TDH ha revelado a LOS40 que aprovechará su paso por España para colaborar con su amigo Soge Culebra, el rapero murciano que causó sensación por la incorporación del reggae en sus letras.

El joven ya ha colaborado con algunos de los grandes nombres en la industria como Yandel, Myke Towers o Pablo Alborán, pero también ha revelado cuáles serían sus colaboraciones soñadas con artistas americanos.

Micro TDH, Pablo Alborán - EL LOBBY (Official Video)

“Me encantaría colaborar con Bruno Mars y con Kehlani. Ella es una artista del R&B de San Francisco, la conocí en Lollapalooza. Una vez hice un Spanish versión de una canción de ella y hablamos de eso. Me dijo que me conocía”, indica. “A ella la veo cercana, no lo veo como algo tan imposible. Pero si algún día colaboro con Burno ya me puedo morir tranquilo”.

A este respecto, le preguntamos al artista qué busca en una colaboración. “Lo primero, que haya buena música y lo segundo, que haya buena conexión. Cuando dos artistas no vibran en la misma frecuencia, eso se ve impregnado en la música también”, responde.

Crear un estilo propio: referentes e influencias

Micro TDH nos ha contado que muchas de sus influencias son, en realidad, grandes iconos inmortales de la música. “Yo soy muy fan de Michael Jackson, de las leyendas de los viejos tiempos. Creo que me gusta mucho esa esencia. Esa magia que tenían los artistas de antes, cuando se quedaban quietos media hora antes de empezar un show y que la gente ya se estaba desmayando y volviéndose loca…me parece muy pro de parte de los precursores de la cultura popular”, cuenta.

Cuando le preguntamos sobre sus referentes, su cabeza se va directamente a la escena urbana de su país, Venezuela. “Yo soy muy fanático del Canserbero y de la escena nacional del rap de mi país”, indica. Por otro lado, también señala que entre sus grandes referencias podemos encontrar de nuevo a Michael Jackson y a otros grandes artistas. “Bob Marley, Amy Winehouse, Kehlani… hay un poco de todo. Van cambiando con los años, sumándose gente nueva…”, comenta el artista.

Respecto a su estilo, indica que la palabra que lo define es versátil, tal y como demuestra en varios de sus exitosos temas como Volver, Ámate o x ti - Remix con Paula Cendejas.

“Soy un artista que se puede adaptar a cualquier género, siempre me gusta empaparme bien de la esencia de cada género antes de hacerlo…Creo que eso me vuelve versátil. Soy muy flexible a la hora de hacer música”

Consejos para triunfar en la industria

Micro TDH tiene clara la respuesta a la pregunta de “¿Qué consejo le darías a esas personas que quieran seguir tus pasos”?: “Que no sigan mis pasos”, contesta.

En este caso, el artista opina que cada persona tiene que labrarse su propio camino conforme a sus circunstancias: “Cada camino es único, irrepetible. Cada quién tiene su brillo, su ángel, su luz. Independientemente de sus referencias, les diría que se traten de rodear siempre de gente transparente, que disfruten el proceso… Uno a veces sueña, pero los sueños pueden realmente ser peligrosos si no los mides bien”, señala.

Micro TDH / Foto cedida

Lo que el rapero sí tiene claro es el mejor consejo que ha recibido: “No ser tan precoz. Esperar siempre el momento indicado. Hay formas de hacer las cosas. Y otros consejos que un amigo me dijo hace muchos años: ahorra y siempre rodéate de gente más joven que tú.

Porque ellos están más al día de lo que está sucediendo”, añade.

Si quieres ver la entrevista completa con Micro TDH, pulsa el play!