Un fan se cuela en casa de Lady Gaga: “Solo quería darle unas flores”

La conocida cantante estadounidense Lady Gaga ha vivido un episodio tan surrealista como aterrador en su propia casa. Hace unos días, la artista estaba tranquilamente en su domicilio en la ciudad de Malibú, en California; cuando un atrevido fan decidió entrar en la propiedad de la cantante.

El medio TMZ ha confirmado que el equipo de seguridad de Lady Gaga pudo detener al hombre antes de que llegara a tener contacto con ella. Y es que, el susto que se ha tenido que llevar la artista hubiese sido incluso mayor si este fan llega a conseguir su objetivo.

Todo por regalarle unas flores a Lady Gaga

La policía de la ciudad llegó a la casa de la cantante tan pronto como fueron alertados y, según les explicó el hombre, solo había ido para dejarle unas flores a su ídola. Por suerte, el chico solo llegó hasta la entrada de vehículos que suelen tener los típicos chalets americanos antes de llegar a la casa como tal ya que fue detenido.

Como no podía ser de otra manera, la policía le explicó que lo que quería hacer no era buena idea. Y es que, aunque realmente las intenciones del fan fueran buenas, esta no es la forma de acercarse a la cantante. Por muchas ganas de demostrarle su cariño que tuviera, intentar colarse en su casa es una falta de respeto hacia la artista, además de un delito.

No era la primera vez que lo intentaba

Según ha explicado el equipo de seguridad de Lady Gaga a la policía californiana, la situación ha llegado hasta un punto que les preocupa bastante. Y es que esta no ha sido la primera vez que este mismo fan se acerca al domicilio de la cantante. Por lo que parece, es habitual que este chico le lleve pequeños regalos. Además, TMZ ha afirmado que el fan no ha sido arrestado tras el incidente de las flores.

No es la primera vez que Lady Gaga sufre un incidente de este tipo. Y no solo ella sino que muchos celebrities son víctimas de situaciones de acoso como esta. Muchas veces, los fans se pasan de la raya y sobrepasan el derecho que estas personas, aunque sean personajes públicos, tienen a la intimidad y al respeto de su vida privada.

Esperemos que este fan se de por vencido y esta sea la última vez que intenta colarse en la propiedad de Lady Gaga. Y que todo esto se quede en una desafortunada anécdota para la cantante.