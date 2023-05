Harry Styles ayuda a una fan a decidir si se muda con su novio: “Siempre puedes cambiar de opinión”

El cantante Harry Styles se encuentra en medio de su gira Love On Tour 2023, con la que está recorriendo casi todos los continentes. Uno de sus últimos conciertos se ha celebrado en la ciudad de Coventry, en el Reino Unido.

Entre el público que acompañaba al cantante en este show, había una chica con un cartel en el que se leía la frase "¿debería mudarme con mi novio?". Algo que parece que ha llamado mucho la atención del británico, que ha aprovechado una pausa en el concierto para intentar ayudar a su fan en una decisión tan importante.

Harry Styles ha leído el cartel en alto para que el resto del público se pudiera implicar también en la causa y los asistentes no han dudado en gritar un "no" rotundo. "Esperad, esperad... No sabemos nada de la situación", ha respondido el cantante. "Tus dos amigas a tu lado están diciendo que no", ha destacado el artista. "Ella dice que es muy pronto. Creo que puede que esta no sea una conversación para tener aquí", ha bromeado el intérprete de As It Was.

Pero el cantante ha decidido implicarse totalmente en la cuestión. "¿Cómo se llama tu novio?", le ha preguntado a la chica. "Charlie... por supuesto que sí. Una pregunta, ¿es americano?", ha seguido el artista. "Por supuesto. Es un Charlie. Es americano", ha bromeado.

Bromas aparte, Harry Styles realmente ha querido ayudar a su fiel seguidora. Y es que para una decisión tan importante no se confía en cualquiera. "¿Cuánto tiempo lleváis juntos Charlie y tú?", ha querido saber el cantante. "¡Cinco años! ¡Tú dijiste que era demasiado pronto!", le ha reprochado a la amiga sorprendido.

Bien, parece que el artista ya tenía suficientes datos. "Tienes 21 años y lleváis juntos cinco años. ¿Es buen chico?", ha querido aclarar el excomponente de One Direction. A lo que la chica ha respondido que su novio es muy bueno. "Déjame hacer esto por ti... A tus amigas no les gusta nada Charlie", ha seguido bromeando Harry Styles.

Después de hacerle todo un interrogatorio, ha llegado el momento de tomar una decisión. "Bueno, ¿te vas a mudar con él?", le ha preguntado el cantante a su fan. "¿Vosotros qué pensáis, Coventry?", se ha dirigido Harry Styles a su público. Esta vez, un "sí" ha resonado en el recinto. "¡Múdate con Charlie!", ha afirmado finalmente el artista.

La anécdota ha tenido final feliz. Y es que Harry Styles es todo un consejero. Eso sí, por si algo sale mal, el cantante se ha asegurado de guardarse las espaldas. "Sabes, lo bonito de la vida es que puedes cambiar de opinión todos los días. Si él empieza a ser un completo "pene", puedes volver a mudarte", ha afirmado el cantante.

¿Se mudará finalmente esta chica con su novio?