La sorpresa de David Bisbal a Broncano en La Resistencia: “¿Quién te ha dicho que yo no quiero ir?"

Las redes de La Resistencia avecinaban noticias y novedades en el programa del miércoles 24 de mayo. Como de costumbre, no defraudaron. Comenzaba el programa y a través de una conexión en directo mediante una videollamada, aparecía David Bisbal con su "Como están las máquinas de La Resistencia, lo primero de todo". Esta frase fue la causante del meme viral de Bisbal en redes sociales.

Broncano bromeaba con el artista y preguntaba si tenía algún problema con el programa. El cantante confirmaba que no tiene ningún problema. "Te he visto súper insistente conmigo, que, si no quería ir al programa, que qué me pasa con La Resistencia... Me han mandado mensajes todos mis compañeros de Universal". Bisbal le preguntó a Broncano: "¿Quién te ha dicho que yo no quiero ir?". Broncano le contestó: "Te invitábamos, pero no venías. Por eso pensaba que no querías venir".

David Bisbal afirmó que ha estado liado durante este tiempo y no ha podido asistir "he estado celebrando mi vigésimo aniversario, preparando el nuevo disco, el documental, la gira...". A lo que Broncano le respondió "Entonces... ¿Qué hacemos?".

Broncano, sin dudarlo, le dijo: "Pues ven mañana", pero Bisbal le dijo que no podía: "Vamos a organizar el encuentro y ahí estaré con todos vosotros. ¡Nos vemos pronto!", concluyó.

Bisbal le "Me encanta cómo eres, me gusta mucho La Resistencia y que voy contigo a muerte. Os toca a vosotros poner la fecha para estar allí, así no podéis decir que no me gusta el programa. "¡Me encanta! Estaba esperando el momento perfecto".

Por lo tanto, es un hecho que el cantante irá muy pronto al famoso programa de David Broncano. El artista está pasando por uno de sus mejores momentos como artista y como persona. Se encuentra de gira y celebró su 20 aniversario con 20 conciertos en la capital madrileña.