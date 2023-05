Tina Turner, la reina indiscutible del rock'n'roll que estuvo enamorada de Mick Jagger

Hay artistas que llamamos legendarios y luego está Tina Turner, que parece pertenecer a otro nivel. Tina se había retirado del mundo de la música en 2009, a los 70 años, con una prolífica trayectoria traducida en más de 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes publicados (12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios) y 8 premios Grammy.

Una voz inconfundible, una fuerza incuestionable y una presencia arrolladora en el escenario: Tina Turner ha muerto a los 83 años dejando tras de sí un legado musical que cautivó al público durante más de medio siglo y la convirtió en la indiscutible reina del rock, título más que merecido y con el que la propia artista se encontraba más que identificada, pues así lo desveló en una de sus últimas entrevistas, celebrada pocas semanas antes de su muerte.

Hablando con The Guardian hace seis semanas en una sección de preguntas y respuestas de la publicación, Turner explicó que le gustaría ser recordada como la reina del rock'n'roll, además de como una figura de inspiración para las mujeres.

La cantante Tina Turner. / Bill Marino/Sygma via Getty Images

Una entrevista en la que Tina se describió como una persona perfeccionista y en la que declaró que una de las cosas que más odiaba era que las personas tomaran decisiones por ella. También se la pidió que se describiera en tres palabras y dijo ser "honesta, luchadora y divertida", además de apuntar que actualmente estaba disfrutando del anonimato en su retiro.

La de Tina Turner fue una vida intensa, de una mujer incombustible, pero también vulnerable y respecto a la pregunta sobre qué le hacía infeliz, la artista respondió: "He perdido gente cercana a mí, demasiado pronto". Una mujer a la que no le daba miedo envejecer, que admitió que "siempre estuve enamorada de Mick Jagger" y que le encantaban los momentos cuando salía de gira con los Rolling Stones. Cuando la preguntaron que desvelara un secreto, declaró "me encanta McDonald's".

Tina Turner y Mick Jagger durante un concierto en 1985. / Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Su última actuación

Los fans también han compartido vídeos de la última actuación que ofreció la gran Tina, que tuvo lugar el 5 de mayo de 2009 en el Sheffield Arena, donde interpretó varios de sus mayores éxitos como The Best, What's Love Got to Do With It y River Deep, Mountain High.

Tina Turner - Final Concert Highlights - Sheffield (2009)

Nacida en Tennessee (Estados Unidos), Tina Turner comenzó a tocar con la banda Kings of Rhythm de Ike Turner cuando era adolescente, con quien se casaría en 1962, un lustro después de conocerse. Su aventura profesional duró lo que duró su relación. Fueron años de giras por Europa e incluso África, éxitos como A fool in love, discos como River Deep, Mountain high (1966), Proud Mary (1970), Blues Roots (1972), Nutbush City Limits (1973) o The Gospel According to Ike and Tina (1974).

Ike y Tina Turner en 1963. / Michael Ochs Archives/Getty Images

En 1984, Turner lanzaría su gran álbum como solista, Private Dancer, su disco más vendido; su sencillo What's Love Got to Do With It encabezó las listas de éxitos. Actualmente vivía en Suiza con su segundo marido, Erwin Bach.

Sufrió problemas de salud en la última década, como un cáncer de colon en 2016 y fue sometida a un trasplante de riñón tan solo un año después. Las adversidades se agolpaban para la reina del rock, que el año pasado perdió víctima del cáncer al menor de sus cuatro hijos, Ronnie, de 62 años. Antes, en 2018, perdió a su primogénito, Craig Turner, quien se suicidó a los 59 años.

La de Tina Turner fue una vida intensa, de una mujer incombustible, pero también vulnerable que fue foco de atención toda su carrera como lo demuestran What's Love Got to do With It, la película biográfica sobre ella estrenada en 1993, el documental Tina de 2021 o el musical que sigue abierto en los escenarios de Broadway.