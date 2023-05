Sebastián Yatra, uno entre miles en el concierto de Coldplay en Barcelona

Chris Martin le dedicó el primero de sus cuatro conciertos en Barcelona a Tina Turner tras conocerse su fallecimiento. Había mucha expectación por ver a Coldplay en directo y lo primero que pudieron ver las miles de personas concentradas en el Estadio Olímpico de Barcelona fue un vídeo sobre sostenibilidad.

Y es que esa es la palabra que define esta gira donde el medio ambiente es prioritario. Music of the Spheres es algo más que una gira de conciertos, muchos hablan de experiencia inmersiva y es que los estímulos que se reciben durante el espectáculo van dirigidos a todos los sentidos. No faltaron los intérpretes de signos que iban transmitiendo la letra de cada canción o las mochilas vibratorias para los sordos.

Sonaba el Flying Theme que John Powell compuso para la banda sonora de E.T. cuando la banda salió al escenario para delirio de todos los allí presentes que habían comprado sus entradas en tiempo record.

Y a partir de ahí un festival de luces y fuegos artificiales lleno de sorpresas en el que todos corearon al unísono canciones como Adventure of a Lifetime, The Scientist, Viva la vida, A Sky Full Of Stars o Yellow.

Espectador de lujo

Y uno de los que no quiso perderse este espectáculo fue Sebastián Yatra que no quiso pasar la oportunidad de dejar constancia en sus redes sociales.

“Coldplay. Barcelona. 24.05.23 ✨🌠🪐”. Le sobraban las palabras, bastaba ver el vídeo que había grabado cantando con el estadio de fondo para darnos cuenta del momento histórico que estaba viviendo. “Amamos”, comentaba la actriz Stephanie Cayo.

Y hubo mucho más porque Coldplay está regalando sorpresas allá por donde va y en el bis subió al escenario a varios miembros de Gipsy Kings para homenajear a Tina Turner interpretando una versión de Rolling in the River. Un poco de flamenquito que se extendió a temas como Bamboleo o Volaré que también sonaron con Chris Martin.

Todo el mundo es un extraterrestre en alguna parte, como dice el lema de esta gira y, está claro, que los chicos de Coldplay no son de este planeta. Incluida la guitarrista española que les acompaña en la gira. Todavía les quedan tres días más.