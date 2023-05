Loquillo: “Yo soy europeo, no latino, y el reggaetón no forma parte de mi cultura”

Lleva casi 45 años de carrera a sus espaldas, toda una vida sobre los escenarios, su hábitat natural, ahora vuelve a ellos. Loquillo ha desarrollado toda una trayectoria alrededor del rock, su marca personal, y sigue llevándolo como bandera a cada punto de la geografía donde actúa. Es un rockero de los de antes, aunque respeta los géneros actuales. "Yo no soy como otros artistas que ponen a parir la música actual, pero el reggaetón no forma parte de mi cultura, yo soy europeo, no soy latino", asegura en una entrevista con Guillem Caballé en LOS40 Classic.

"De un mundo distinto, ni mejor ni peor", así es como se define Loquillo, que se ha criado con la música francesa e italiana, el pop inglés y el pop español. La misma idea defiende cuando le preguntamos por Eurovisión, un concepto que no le interesa nada. "Yo veía Eurovisión cuando Europa era Europa, ahora se tendría que llamar festival de la canción general", considera Loquillo, remarcando que la televisión pública debería contar con música de todo tipo, especialmente en directo.

Qué tiene Loquillo de real o de personaje es algo que cualquiera se pregunta al verle actuar. El músico lo tiene claro, y es precisamente al contrario de lo que mucha gente piensa: "Loquillo es el tipo que baja del escenario después de un concierto, y José María es el que sube a ese escenario y está en su casa". De esta manera, deja claro que las canciones son tan personales que el único que puede interpretarlas es el propio José María. "Todos aquellos que crean que es distinto, que son muchos, no tienen ni puta idea", sentencia.

Un Loquillo en plena forma

La pandemia frustró los planes de Loquillo y dejó una gira partida en dos. Ahora, el músico catalán vuelve a los escenarios con la segunda parte de la gira 'El Rey', que tendrá final en París. A partir de entonces, volverá a otra de sus pasiones: el teatro y un proyecto de poesía contemporánea. "Es necesario coger aire para volver a recuperar el personaje y ahí me refugio para pensar en los pasos futuros", asegura cuando le preguntamos sobre la próxima etapa.

El artista lo tiene claro, estamos ante "el mejor Loquillo y el más completo que ha habido en toda la trayectoria". Vuelve a la actuación después de una potente lesión, después de dos caídas consecutivas que hicieron necesaria una intervención. De hecho, terminó la gira con el peroné fracturado. Pero insiste en que es necesario continuar u nunca quejarse en estas situaciones extremas: "tengo un compromiso con mi oficio, con las personas que han pagado la entrada, con los músicos y conmigo mismo", asegura.

Loquillo - La lluvia dice (Videoclip Oficial)

Loquillo no es de hacer planes a largo plazo, pero se ve a sí mismo continuando con su brillante carrera. "Hay algo que me excita mucho que es envejecer, y no hay nada más patético que aferrarte al pasado", dice al pensar en sus próximos pasos. Eso sin perder ni una pizca de ganas de seguir haciendo lo que le hace feliz.