Lo que tienen en común Belén Esteban y otros colaboradores de ‘Sálvame’ con Íñigo Onieva

Descubre el repasito semanal de algunas personas que han estado regulinchi estos últimos días. La semana pasada Tamara Falcó no tenía vestido, y ahora es Íñigo Onieva, su futuro marido, el que no tiene otra cosa. Pero no está solo porque todo el equipo de 'Sálvame' está como él: buscando curro. Además, también hemos hablado de la compra de votos a unos días de la cita electoral y la timada a una familia en el día de su primera comunión.

26-5 Hermosura y el salseito de la semana (Anda Ya)

Si tú también quieres encargar una broma, escríbenos a andaya@los40.com. Y recuerda, para ponerte al día de todo lo que ocurre en Anda Ya tienes nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Puedes seguirnos para enterarte de todas las cositas que contamos en directo y de los concursos en los que puedes ganar alguna de nuestras tazas.