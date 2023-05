Aylén Milla (concursante ‘GH VIP 5’) explica que padece cáncer de mama a los 33 años

Aylén Milla se dio a conocer en nuestro país a raíz del paso de Marco Ferri por GH VIP 5. El italiano conquistó a Alyson Eckman y muchos veían la amistad de ambos como algo más.

Por lo que, cuando la modelo argentina apareció en plató como novia de él, muchos desearon que entrara a la casa para sonrojar a su pareja. Deseo cumplido y Ferri reculó en su actitud, para apostar por Aylén y aflojar su acercamiento con la americana.

Así, para muchos Aylén se convirtió en la malvada de la edición, para otros simplemente hizo el papel que debía hacer. Lo que es un hecho es que para los fans del programa no pasó desapercibida.

Ahora, seis años después de aquel programa, Milla vuelve a ser noticia al anunciar en sus redes que padece cáncer de mama:

"Hoy es un día muy importante para mí. Quiero hablar, quiero ayudar, quiero ser yo en mi más pura esencia desde el alma. Pocos me conocen así, no soy ese 10% que dejé ver en un Instagram durante mucho tiempo. Soy mucho más que eso, y hoy quiero abrirles mi corazón. Quiero ser libre. Quiero ser transparente como siempre quise serlo y no me animé muchas veces" explica en un duro vídeo en el que aparece con un pañuelo en la cabeza por el tratamiento.

"Soy Aylén, tengo 33 años y cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Lo digo con mucho orgullo: no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, ni pestañas, y tampoco me importa. Tengo la cara hinchada, y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa", añade transmitiendo sus ganas por luchar contra la enfermedad.

Así, la modelo se ha animado a publicar imágenes que, según ella, nunca antes hubiera compartido pero en su proceso ha aprendido a quererse esté en el momento que esté.

A los pocos minutos de la publicación, Marco Ferri comentaba: "Un ejemplo para muchos en lo más importante: cómo tomar hasta los momentos más difíciles de la vida. Enhorabuena y feliz de que hayas compartido tu fuerza. Siempre creí en ti. Te quiero".

Desde LOS40 te mandamos mucha fuerza, Aylén.