Luis Fonsi también tiene canción de despecho, ‘Buenos Aires’, para el que se vista de rosa

Luis Fonsi se viste de rosa para presentarnos el que se ha convertido en el primer single de su próximo álbum: Buenos Aires. Un tema que llega justo el día en el que Argentina celebra su Día de la Patria.

Guitarra acústica de principio, que ya engancha. “Esta canción será para dedicar y bailar”, aseguraba el portorriqueño que llega con una nueva canción de desamor y con un cuerpo de baile que nos ha dejado impresionados.

“Es una canción que habla de despecho, de ese dolor cuando uno ama a alguien y esa persona no te ama”, aseguraba. Pero no, no es despecho al estilo Shakira o Karol G, que, a él, las cosas del amor, le van muy bien. No es lo mismo.

“Terminó con una producción un estilo como cumbia, con algunos momentos que viajan por Buenos Aires, que hablan, por ejemplo, del fútbol, que hablan de Recoleta…”, contaba sobre este nuevo tema que han acogido con los brazos abiertos en Argentina que se siente agradecida por el hecho de que les haya dedicado una canción.

“Es una canción que me gusta desde el punto de vista del hombre, como que desnudar el corazón y decir, ¿sabes qué?, soltero la estaba pasando bien, pero te extraño a ti y quiero estar contigo y me duele mucho saber que tú no quieres estar conmigo. Entonces, es como muy vulnerable y es un desahogo, de eso se trata Buenos Aires”, contaba sobre este nuevo tema que apunta hacia el verano.

Apoyos

Desde España, muchos de sus amigos de por aquí, ya le han mostrado su apoyo. Dabiz Muñoz compartía una ristra de corazones rojos y Miriam Rodríguez escribía: “amo mucho 💗”. Su gran amigo Antonio Orozco se ha referido a él como “el puto amo”. Está claro que La voz une mucho.

Nueva era para Luis Fonsi que ya sabe lo que es convertirse en el rey del verano con aquel mítico Despacito. ¿Repetirá la jugada?