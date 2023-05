Natalia llega con ‘CienxCien’: “He decidido poner toda la carne en el asador y volverme más sexy que nunca”

Natalia Rodríguez está convencida de que ha hecho el mejor tema de su carrera. Un tema de desamor que ha compuesto tras una dolorosa ruptura, aunque con una sutileza que no nos permite compararla con los temas de despecho de otras cantantes como Shakira o Karol G.

Cien x Cien llega acompañada de un videoclip que, como es habitual en ella, lleva su total sello al haberse encargado de todos los detalles, desde el storyboard, al vestuario o la localización.

Vuelve a un estilo que hacía un tiempo que no tocaba y con ganas de hacernos bailar. “Me he lanzado este año que hacía mucho tiempo que no tocaba este estilo más electrónico, más cañero, más pop, una canción que creo que no va a dejar indiferente a nadie”, asegura.

Orgullosa del vídeo

Ni la canción ni las imágenes que le acompañan van a pasar desapercibidas y ella lo sabe. “Un videoclip que, a mis cuarenta años, he decidido poner toda la carne en el asador y volverme más sexy que nunca”, anuncia.

Y se nota en su forma de bailar. “Hacía mucho tiempo que no metía un cuerpo de baile de chicos y estoy encantada”, admite. Dani Vallegas se ha encargado de diseñar la coreografía. “Creo que es muy visual, facilita, parece que es difícil, pero es facilita, pero sobre todo visual, que es de lo que se trata”, explica. Y está convencida de que ha hecho uno de los mejores videoclips de su carrera.

La producción del tema ha corrido a cargo de Carlos Almazán, “que ha producido a muchísimos artistas como Carlos Baute, está produciendo a Sergio Dalma, a Famous, a Pitingo también”.

Todo se ha hecho muy rápido. El videoclip se grabó en Madrid el sábado pasado. “La canción la escribí la primera semana de abril, me metí en el estudio la tercera semana de abril y ya está todo fuera. Lo tenía clarísimo. Cuando sientes que tienes la canción, que tienes la letra y sabes cómo quieres hacer el videoclip, vas a por todas”, explica. Y así lo ha hecho.

Rota por sus temas personales, pero feliz con lo que le espera de aquí al verano en lo profesional.