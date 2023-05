Alejandro Sanz se sincera sobre su tristeza y las redes se vuelcan con él: “Si te sirve, yo me siento igual”

Muchos podrían pensar que ser un artista de éxito, reconocido mundialmente, es un camino de rosas. Que no tienes preocupaciones, ni bajones, ni mucho menos problemas severos de salud mental. Pero, como bien ha indicado Alejandro Sanz, a veces la vida puede arollar a cualquiera, independientemente de su clase social, raza o género.

El cantante amanecía esta mañana con un tweet inesperado acerca de su estado de ánimo: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", escribía.

"Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", continuaba la publicación.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Con este simple mensaje, Sanz ha conseguido señalar diferentes aspectos de la salud. Lo primero, que es importante hablar de ello y pedir ayuda. Hay que identificar y no ignorar lo que nos pasa. No debemos ocultar nuestro malestar solo porque incomoda. Lo segundo, que compartirlo no solo lo visibiliza, sino que, además, acompaña a otras personas que podrían estar pasando por una situación parecida a la tuya.

Las redes le mandan cariño

Su post ha tenido tal repercusión, que seguidores y no seguidores han querido mandarle unas palabras de cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles para él. Muchos han indicado lo mucho que significa que alguien de la talla de Alejandro Sanz sea transparente y capaz de ser vulnerable sobre un asunto que todavía resulta difícil abordar para algunas personas.