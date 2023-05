Nicki Nicole y Young Miko nos llaman a las ‘8AM’: ¡Mira el vídeo!

Nicki Nicole y Young Miko han unido fuerzas en 8AM ("Eight in the morning"). La puertorriqueña se suma así a ALMA, el nuevo proyecto musical de la argentina.

A lo largo de sus versos, la canción parece dividirse en dos puntos de vista: el de un bad boy y el de la propia cantante. "Honey, 8 in the morning y tú estás calling. Yo acabo de verte baby. Honey, i-in the morning, y tú sigues calling. Hoy vamos a vernos baby", reza el estribillo.

"Si tú tienes otra, yo digo 'fuck that'. Ella pasó a ser parte de mi sombra", rima la de Rosario, Argentina. El vídeoclip, filmado por BLLVE, nos muestra, una vez más, el colgante en forma de triángulo que porta la artista.

Como explicó recientemente, cada vértice representa tres elementos fundamentales: corazón, mente y alma. Estas tres partes están conectadas, como bien compartió en redes sociales: "En mi mente Se va 1 y llegan 2, aunque mi corazón sigue siendo Tuyo mi alma dice que Ya no".

Nicki Nicole, de festivales por España



ALMA vio la luz el pasado 19 de mayo, pero Nicki Nicole sigue presentando los diferentes vídeos que componen este proyecto tan personal e íntimo. La joven interpretará esta y otras canciones de su ya amplia discografía en el Festival Cruïlla en Barcelona el 5 de julio.

La argentina también pisará el escenarios de My Fest Cantabria el 24 de junio junto a artistas como Aitana, Bizarrap o Belén Aguilera. En LOS40 somos emisora oficial. ¿Te lo vas a perder?