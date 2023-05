¿Parecidos razonables? Este es el look de Bad Bunny que ha recordado al de Kendall Jenner

El noviazgo de Kendall Jenner y Bad Bunny es todo un secreto a voces. Es cierto que se les ha visto en escasas ocasiones, aunque cada vez que lo hemos hecho ha sido con un tono subidito. Es imposible que pasen desapercibidos, más aún dentro del mundo del corazón donde cualquier paso que dan, se analiza con lupa y siempre están los paparazzis al acecho para encontrar el mejor robado.

Este fin de semana, el artista de Me porto bonito ha acudido al Gran Premio de Mónaco en Montecarlo, como parte de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y hasta allí ha dado la nota y ha hecho que todos se fijen en él. ¿El motivo? Su loook elegido para la ocasión.

Es cierto que al puertorriqueño le gusta dar la nota a la hora de vestir y que siempre sabe cómo dar en la tecla para que todos se fijen en él, pero esta vez se ha pasado el juego. El conejo malo ha hecho que la temperatura en redes suba con su look: una camiseta completamente transparente que tenía como estampado un diseño de bikini con una corbata, además de formas circulares por todas partes. A esta llamativa camisa le añadió unos pantalones grises ceñidos, con unas gafas de Gucci y un reloj negro.

¿Parecidos razonables?

El look no ha pasado desapercibido de ninguna de las maneras. Y es que las redes sociales no han tardado en relacionar esta camisa con un estilo de ropa que utilizó Kendall Jenner hace poco.

En cuanto las imágenes con ese look vieron la luz, no hubo ningún seguidor que se quedase con las ganas de dar su opinión sobre el look. Fueron muchos los que aseguraron que era una copia de las combinaciones de la modelo, y es que, en un momento dado, la integrante del clan Kardashian lució un diseño muy parecido.

Aunque pueda parecer que lo han hecho a caso hecho, lo cierto es que la pareja no se dejó ver con la misma ropa en el evento e incluso han sido muchos los que han señalado que se trata de una coincidencia, pues la marca de Jean Paul Gaultier Max Mad ha hecho una colección femenina y masculina.