La cuenta atrás del Orgullo LGTB: Luna Ki, un año de 'CL34N' y 'La Partida'

A finales de diciembre de 2021, Luna Ki se daba a conocer al público general como parte de la cantera de artistas seleccionados para el Benidorm Fest 2022, que competirían ese año para representar a España en Eurovisión. Cinco días antes de las primeras semifinales, sin embargo, las reglas de Eurovisión en contra del autotune provocarían que no pudiésemos escuchar su Voy a morir sobre los escenarios del Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm.

La semilla, en cualquier caso, ya estaba plantada, y la exposición pública que recibió, unida al trabajo que durante años había estado desarrollando para lanzar su disco debut, CL34N, lx convertirían en uno de los nombres más interesantes del panorama underground e independiente de nuestro país.

Hace escasos días, el 20 de mayo, CL34N cumplía un año y Luna Ki celebraba su aniversario con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. Hoy, cuando queda exactamente un mes para el día del Orgullo LGTB, hacemos un repaso por su figura y carrera, iniciando con lx artista una lista de cantantes hispanohablantes pertenecientes al colectivo que irá desarrollándose hasta el 28 de junio.

Unknown, 2034

Pese a que muchos conocieron su nombre con la llegada del Benidorm Fest, Luna Ki forma parte de la industria musical de nuestro país desde 2018. Ese año, lanzo a las plataformas su primer single, Septiembre (el más escuchado hasta la fecha con más de 13 millones de reproducciones en Spotify), que terminaría convirtiéndose en el primer adelanto de su EP Unknown, 2034: un proyecto de cinco canciones con el que Luna Ki empezaría a sentar las bases de lo que se ha convertido su música. El autotune (que tanto ha defendido como parte de su arte y como un instrumento más a disposición de los creadores para experimentar), los sintetizadores y la mezcla entre el hyper pop y la electrónica ya formaban parte de su esencia como artista. En el mismo sentido, sus letras explícitas y la forma de transmitir sus sentimientos y lo que pasa por su mente se han convertido, desde entonces, en una constante dentro de su trabajo.

El camino hacia CL34N

Ese mismo año, Luna Ki lanzaría a las plataformas Buenos días, el tema que ha terminado abriendo y cerrando su primer disco. Con el paso de los meses, se fueron publicando un puñado de singles y lanzamientos que se fueron quedando dentro o fuera del álbum, entre los que destacan Disney junto a Babi, Voy a Morir (su canción para el Benidorm Fest), Piketaison junto a Lola Índigo o Febrero, una canción respuesta a Septiembre donde Luna regresa a los mismos temas: la felicidad y el lado animal que le despierta alguien que desea.

LUNA KI, @Lola Indigo - Piketaison (Official Music Video)

Con la publicación en el mes de mayo de CL34N, Luna Ki buscaba alejarse de la producción más trashy de su música y hacerla más limpia, "desnudándose" para su público con una selección de canciones muy personales. Entre ellas, Dispara, una canción que compuso para la banda sonora de La Veneno a petición de los Javis que finalmente no llegó a aparecer en la serie.

1 año de CL34N y La Partida

Desde la salida de su primer disco, Luna Ki ha podido realizar una amplia gira por distintas salas de España, formar parte del cartel de actuaciones del Orgullo LGTB de Barcelona o hacer un viaje promocional al otro lado del charco, en México.

Por el camino, ha seguido siendo ejemplo de diversidad, de lucha por los derechos de las personas LGTBQ+ y del talento que poseen las personas y artistas que en muchos casos desplazamos hacia los márgenes. En una entrevista para el diario ARA, abrazaba su diferencia y su identidad con las siguientes palabras: "Me cansé de todo lo que había sufrido, no estoy de acuerdo con todo el que el género significa hoy en día. Creo en una sociedad bisexual en la que el género no es importante a la hora de presentarse al mundo [...] Lo quiero ser todo, en la vida: hombre, mujer, dios, semidiós, amigo, enemigo".

Un año después del lanzamiento, el viaje no termina: "feliz año al álbum que cambió mi vida, el que me enseñó el trabajo y la disciplina, el que me trajo a personas divinas. Feliz de estar cómo estoy aquí y ahora, eternamente agradecidx con @miguelreveriego y todo el equipo" escribía Luna Ki hace tan solo unos días en Instagram.

LUNA KI - La Partida (Official Music Video)

En las últimas semanas, además, hemos podido escuchar dos nuevas canciones. La Partida y Play Doh. Este primero, se ha convertido en todo un himno del hyper pop contra el odio y el bullying que ha recibido desde los inicios en redes sociales, encarnando en sí mismx una lucha que hacen que pensemos en Luna como una figura a reivindicar en el día de hoy.