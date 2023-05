Eva Solà aclaran si son pareja y comparten su historia tras las versiones de temas de Miley, Shakira o Rosalía

Muchos tienen la idea de que Eva Solà es una chica que canta en solitario y que acompañada por un guitarrista ha triunfado en Tik Tok haciendo versiones de temas de Shakira, Manuel Turizo, Miley Cyrus, Snow Patrol o Tom Odell. Pero error. Eva Solà está formada por Eva Menéndez y Albert Solà que han mezclados sus nombres y apellidos para crear un nuevo proyecto conjunto.

Tras crear un buen caldo de cultivo en redes, llegó el momento, este 2023, de empezar a lanzar sus canciones en solitario y parece que la acogida ha sido muy buena y su comunidad no deja de crecer.

Es momento de conocerles un poco mejor porque seguro que les escucharemos cada vez más. De momento hemos descubierto que estos catalanes se toman este proyecto con calma, pero mucha ilusión.

Este podría decirse que es el gran año de Eva Sola, ¿cuáles son vuestros planes?

Eva: Publicar muchas canciones, seguir con los singles que estamos haciendo hasta ahora. La idea es ir compartiendo música y luego tenemos un directo.

Albert: Nuestro primer bolillo este verano. Es nuestro primer año y todo es como novedad y es todo gestionar muchas cosas, pero flipando y encantados de la vida.

Pero, ¿qué objetivos os habéis marcado?

Albert: No muchos, la verdad. Simplemente disfrutar de lo que hacemos que, al final, creemos que es la clave por lo que está pasando todo lo que está pasando. Al final es hacer música de verdad para conectar con la gente, eso nos va a permitir dar pasos. Pero no es algo que hablamos mucho, vamos haciendo e intentando que nos guste a nosotros lo que hacemos.

Eva: La idea fue hacer música que nos guste, hacer lo que nos apetezca y tratarlo con amor y cariño y que nos traiga mucha paz a nosotros mismos. Los dos teníamos claro que nos juntábamos en un momento en el que necesitábamos eso, no buscábamos pelotazo.

Las redes sociales fueron creando el caldo de cultivo con vuestras versiones, ¿era el previo paso?

Albert: La cosa es que teníamos música propia que aún no podíamos enseñar porque estábamos acabando de ver cómo presentábamos todo eso. No teníamos ni nombre y dijimos, vamos a empezar por algún sitio y pensamos que podíamos empezar publicando versiones de canciones que nos gustan y acercarlas al estilo nuestro. La idea era conectar con eso, con ese estilo y esta intimidad minimalista que creemos que tenemos. gratamente funcionó mejor de lo que nos habíamos planteado.

Tenéis vuestras carreras por separado, ¿qué os hizo unir fuerzas?

Eva: Un poco coincidencia. Tuve un momento post pandemia en el que me apetecía hacer cosas y remover un poco mi vida. Tenía unas canciones y hablé con Albert y dijo, vamos y empezaron a ocurrir muchas cosas.

Albert: Fueron sus ganas de empezar algo nuevo y a mí que me flipó lo que hacía. Realmente fue como una propuesta externa que nos propuso hacer un dúo con todo eso. Y fue como, bueno, vale. sin ningún tipo de expectativa, pero con ganas de trabajar y dedicarle tiempo. Si pasan cosas, genial y, si no, no pasa nada.

Entonces, con ese planteamiento, ¿qué lugar ocupa este proyecto en vuestras vidas, es prioritario o un a ver qué pasa?

Albert: Es absolutamente prioritario, le estamos dedicando el mayor de tiempo que tenemos, pero a la vez, desde una actitud muy calmada y muy poco estresante. Ambos veníamos de proyectos propios a los que les habíamos exigido unas cosas que a este proyecto no le exigimos, estamos dejando que pasen cosas. Ambos tenemos nuestras vidas y si sale algo guay de aquí, que salga por esta vibra calmada que es lo que nos hace conectar con la gente.

Eva: Como nos importa, todavía cuidamos más que sea algo que nos llene. Sentar unas bases que creen algo chulo.

¿Cuál es el reparto de roles, si lo hay?

Eva: Es bastante natural en el sentido de que no lo hemos tenido que hablar nunca. Cada uno ha decidido aportar ciertas cosas. Cuando estamos juntos en este proyecto se forma algo nuevo. Albert aporta toda la parte de producción melódica, de estructurar y ponerle una esencia primera a las canciones. Yo mucha parte de composición y letras. Hay una conexión bastante natural que hace que cuando nos ponemos tocar salgan estos roles de forma natural.

Para encontrar el nombre del proyecto no le disteis muchas vueltas, ¿no?

Albert: De hecho, ninguna, hasta nos dieron la idea. Dijimos, está guay.

Eva: Fue como, tenemos que crear ya las redes sociales, cómo nos llamamos. Lo odio mucho.

Albert: Soy fatal para poner nombres.

Eva: Lo hemos hecho todo desde una honestidad tal, que hasta ponernos un nombre era raro. Íbamos a crear las redes sociales y nos dijeron, podemos poner esto de momento y, de momento, se ha quedado. ¡Cuidado con los ‘de momento’!

Eva Solà, un nombre que lleva un poco a confusión y hace pensar que es el proyecto de una solista.

Albert: Una broma recurrente, pero está bien, está divertido. Nunca estás sola.

¿Cómo vivisteis el lanzamiento de Diminuto, vuestro primer single?

Eva: Una maravilla porque al final llevábamos mucho tiempo. Diminuto es el que más ha tardado desde que se hizo hasta que se publicó y es el inicio de todo. La canción que nos conectó con Albert, la que nos conectó con nuestros productores, el sello, es como que ha ido siendo una línea temporal hasta el lanzamiento. Y por eso queríamos empezar con esta canción porque pensamos que, si había conectado con todos nosotros, pensamos que también lo haría con la gente. La gente nos ha escrito cosas preciosas.

Luego llegaron dos singles más: Déjate caer y Cicatrices, ¿qué significan estas canciones para vosotros?

Eva: Cicatrices sale de una canción de Albert que yo tenía en el móvil y me dejé las llaves de casa y me fui a un bar gallego que hay al lado de mi casa y estuve como cuatro horas. Iba escuchando la canción y se me ocurrió toda la letra. Fui montando mi película, iba pasando gente y se iban marchando porque cuatro horas dan para mucho. Y yo pensaba, qué vergüenza, yo aquí sola con mi canción escribiendo. Luego ese mix que habíamos hecho se lo pasamos a nuestros productores y dio un vuelco total.

Albert: Es la canción más pop que hemos publicado, pero nos mola muchísimo, porque el videoclip nos encanta, nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Es divertido y crea nostalgia porque plasma increíble todo lo que vivimos en Los Ángeles cuando nos fuimos a grabar.

Comentabas que la comunidad que os sigue destaca la calma que transmitís que lleva un lado positivo, ¿es sello del proyecto?

Eva: Es quienes somos nosotros, no lo hemos buscado porque no sabemos mentir, ha pasado. No lo sabíamos en el momento en el que pensábamos hacer redes. Cuando vimos los comentarios y la gente nos empezó a escribir me tranquilicé mucho porque pensé, esto me resuena. Albert es más valiente en eso de exponerse, pero a mí, al principio, lo de las redes sociales me costaba mucho. Y fue como, qué guay, esto me gusta. Creo que no estamos cerrados a nada.

Albert: De hecho, ha habido esta primera etapa asociada a los reels, y ahora ya ha habido algún comentario en plan, esto es bastante distinto a lo que veníais haciendo. Incluso lo que se viene es bastante distinto, intentando artísticamente buscar espacios sonoros y despertar emociones que no habíamos probado, ya sean más happy o más oscuras. Idas y venidas para hacernos vibrar a nosotros.

¿Por qué os gusta experimentar o porque estáis en la búsqueda de un sonido propio?

Albert: Son literalmente las emociones que sentimos en cada momento. El proyecto llega en un momento mega en paz y salen cosas que generan mucha paz. Luego queremos algo más de guerra. De repente a ambos nos viene una época más chunga emocionalmente y eso también se tiene que plasmar en nuestras composiciones. Las emociones que sentimos son las que nos guían.

Eva: Creamos mucho desde el corazón. Hay artistas que crean más desde el experimentar, nosotros es qué estoy sintiendo, y si ahora estoy pasando por un momento difícil en mi vida, no escribiré Diminuto. Escribiré lo que viene ahora.

Hablabas de este viaje a California de donde os trajisteis los videoclips grabados, ¿qué os llevó allí?

Albert: Jordi, uno de nuestros productores es un artistazo 360 que compone, produce y le encanta lo audiovisual. Entre todo el equipo tuvimos la idea de irnos para allá porque creíamos que encontraríamos lugares que aquí son difíciles de encontrar que por un tema cultural y de cómo es la tierra estadounidense. Te encuentras cosas que aquí es más difícil o te las encuentras de manera inesperada. Nos fuimos dos días al desierto a buscar cosas y encontramos cosas que veíamos y pensábamos que hacerlas en España nos costarían una pasta y al final lo que nos gastamos fue el viaje hasta allí. Creo que jugamos bien las cartas que teníamos y los recursos que teníamos y les sacamos el máximo de provecho.

Eva: Era un reto porque queríamos grabar tres videoclips que fueran diferentes entre ellos. Íbamos cámara, director y nosotros, equipo pequeñísimo todo y si no lo hubiéramos hecho allí hubiera sido muy difícil conseguir lo que conseguimos en tan poco tiempo.

Albert: El director había vivido allí cinco años y se lo conocía como la palma de su mano. Fue agotador, pero lo tenían muy bien pensado.

Eva: Como en dos días, viví más experiencias que en tres años.

¿Qué lugar crees que ocupáis en la escena musical actual?

Albert: Ni idea. Yo, personalmente, lo único que quiero fidelizar con la gente que nos escuche. Me da igual, ahora mismo, que sea más o menos gente. A lo que aspiro es a que esa gente que lo escuche forme realmente parte del colectivo de la familia que estamos creando y que, de alguna manera, sepamos pasar fases y momentos y esa gente siga con nosotros. Evitar el concepto de tendencia y moda que me da vértigo. Nos consideramos artistas y dependen de eso es incoherente con lo que hago.

Eva: Hay gente en TikTok que era la misma que comentaba cuando éramos cuatro y es muy guay. Ya los conocemos. No los hemos visto, pero están desde el principio. Cerrar el círculo es dar un concierto y encontrártelos, porque han vivido la misma locura que tú.

Os disteis a conocer con las covers, ahora, ¿dónde quedan?

Eva: Es una cosa que iremos haciendo. Hay una cuestión de tiempo. Mi madre está muy presente reclamando covers. Ella y su entorno. La cosa es encontrar el tiempo para hacerlo todo. Irán surgiendo, es algo con lo que nos lo hemos pasado muy bien. A mí me ha encantado este proceso de hacer covers, no eran covers standard, eran adaptaciones.

Albert: Lo que nos gusta es coger una canción que nos haya vibrado por algún motivo y adaptarla a nuestro idioma e incluso adaptar el mensaje y llevárnosla a nuestro terreno. Más allá de una cover, que sea un proceso creativo. Evidentemente no es nuestro tema, pero lo hacemos nuestro llevándolo a nuestro terreno.

Vuestras cover son de los variado: Lo mismo os atrevéis con Rosalía, Shakira o Manuel Turizo que con Tom Odell o Snow Patrol, ¿qué criterios de selección seguís?

Eva: Uno, que nos guste. Que nos diga algo la melodía, la letra, que nos enganche. En algunas ocasiones hemos tenido que presente que a la gente le suene reciente, como que sea un puntazo del momento. Pero, por otro lado, también ha sido, he encontrado esta canción que creo que podemos cantar, o con un mensaje precioso y si lo pasamos a castellano, a la gente, igual le va a sorprender.

Albert: Has dicho Rosalía y Shakira que son dos de los ejemplos menos auténticos en este aspecto. También, de repente, estar navegando y encontrarte con un tema old school que se ha hecho viral y que la gente está conectando con él y cogerlo porque a ti ya te conectaba antes, como el de Snow Patrol.

¿Cuál ha sido la más especial para vosotros?

Albert: My stupid heart de Walk off the earth.

Eva: Sí, yo iba a decir el mismo.

¿Por qué esa?

Albert: Lo veréis próximamente, no se puede decir aún.

¿Cuál es vuestra relación con Leo Rizzi?

Albert: Es mi hermanito. Soy el director musical de Leo Rizzi, estoy con él de gira. Desde hace un par de años estamos juntos y ojalá lo estemos muchos años más y Leo, al final, en todo este aspecto que creemos claramente que es un referente en cuanto a redes sociales, en conectar con la gente y dominar todo este mundo que para nosotros era un poquito difícil y nuevo, nos asustaba un poco, Leo nos cogió un día y nos dio mil herramientas para utilizar.

Eva: Hizo un power point. No hay mucha gente que haya visto un power point de Leo Rizzi. Nos lo enseñó por zoom y estaba medio dormido porque era por la mañana y se había quedado hasta las tres de la mañana montando el power point.

Ahora no se entiendo una carrera sin colaboraciones, ¿las tenéis en mente?

Albert y Eva: Sí, pero no podemos decir nada. Para septiembre. Es internacional. Es muy, muy pepino. Es otra cosa guay de las redes sociales.

Eva: Las colaboraciones que nos van saliendo son internacionales de alguien que está en su casa, mira el móvil y dice, ‘ay, conectamos, ¿quieres hacer algo conmigo?’ y se monta una colaboración. Te abre un mundo de colaboraciones mucho más grande.

¿Os veríais en la próxima edición de Benidorm Fest?

Eva: Sí, ¿por qué no?

Albert: No lo sé. El otro día lo hablamos y la verdad es que yo personalmente no quiero pensar ahora mismo en eso. Estamos en una fase en la que tengo que pensar en muchas otras cosas que no son esta. Parra empezar, terminar nuestro disco y empezar a ver quiénes somos en directo y luego, ya veremos.

Eva: Es un cajón que todavía tenemos que abrir, el directo. Tenemos cosas claras, pero es algo que queremos hacer con mucho cariño y meternos de lleno próximamente.

Muchos se preguntarán si además de pareja profesional sois pareja sentimental.

Eva: Sí, bastante gente.

Albert: Es una pregunta recurrente.

Eva: No.

Albert: Somos amigos.