Paulina Rubio: “Es muy bonito para mi historia musical seguir siendo vigente en el 2023”

Paulina Rubio está de vuelta. La chica dorada, una de las figuras más importantes del pop latino, quiere recuperar su posición de privilegio en una industria musical en constante movimiento. Para ello, después de un reseteo necesario tras un años con sus luces y sus sombras, la mexicana presenta un comeback liderado por No es mi culpa, una canción divertida y llena de color que se postula como el principio de una era esperanzadora.

Paulina Rubio - No Es Mi Culpa (Video Oficial)

"No es mi culpa es una canción hecha para sacar a la niña que llevamos dentro. Es una canción que nació en una pandemia donde yo necesitaba este tipo de ejercicios para sobrevivir", explica la artista en una entrevista con LOS40 donde derrocha ilusión. Y es que a pesar de tantos años de carrera, sigue sintiendo esas cosquillitas antes de cada lanzamiento.

"Es como darle un beso a alguien. Toda la esperanza, la adrenalina y la emoción al imaginarte que ese mensaje va a ser recibido", afirma al respecto. "Además, esta canción ha nacido en un encierro total. Gracias a esa composición he tenido medicina para mi alma. Ahora siento que puedo correr en el Retiro, coger un avión para ir a Barcelona…todo eso que el mundo había perdido. Retomarlo es el mejor reseteo que puedo pedir".

El éxito para Paulina Rubio

Paulina está de vuelta, pero con otras prioridades, o al menos no tan enfocada en liderar las listas de éxitos y conseguir el mayor número de streams posible. Una artista de su categoría - y con su trayectoria – puede permitirse el lujo de no estar tan pendiente de eso. "El éxito es efímero. Mi éxito ha sido tener a mis dos niños, pero entiendo que eso va variando. Para mí ahora también es la libertad de poder agarrar el avión e ir a ver a una amiga, retomar el sentido de la realidad".

Me encanta ver que jóvenes artistas estén disfrutando de eso que nos costó trabajo. Abrimos un camino para que ellas pudieran ser parte de él

Además, Paulina Rubio reflexiona sobre el cambio generacional y el poder de la mujer dentro de la industria musical. "Hacen mucho la comparación de cuantos números uno tiene la carrera de una mujer, pero eso es ego", señala la superstar. "Si soy vanidosa, o si tuviera un poco de ego, te diría que ha sido muy bonito para mi historia musical tener canciones en los ochenta, en los noventa y poder seguir siendo vigente en los 2000 y en el 2023. Lo importante es mantener y regenerarte. Aunque no soy una persona que vive en el pasado, la verdad. Vivo en el aquí y ahora y trato de reinterpretarme a mi misma para resetear y no morir".

Y añade: "Ahora mismo me encuentro en un sito donde me siento querida por un público fiel que espera con ganas lo que estoy haciendo. Y, por otro lado, también me encanta ver que jóvenes artistas estén disfrutando de eso que nos costó trabajo. Abrimos un camino para que ellas pudieran ser parte de él".

Si quieres ver la entrevista completa de Paulina Rubio en LOS40…¡dale al play!