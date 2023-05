Natalia sobre la vuelta de ‘El Grand Prix’: “Me hubiera encantado que me hubiesen llamado para copresentarlo”

Parece que tenemos revival de viejos formatos televisivos y uno de los que podremos disfrutar este verano es El Grand Prix que tendrá, nuevamente a Ramón García al frente. Seguro que despertará el interés de los más nostálgicos. El programa pasó por varias etapas y, en una de ellas, pudimos ver a Natalia Rodríguez que, tras Operación Triunfo, tuvo una etapa como presentadora televisiva muy fructífera.

“Me hubiera encantado que me hubiesen llamado para co-presentar de nuevo El Grand Prix, me hubiera encantado porque creo que era un formato divertido, que estuve presentando con Bertín Osborne y me hubiera encantado que hubieran contado conmigo. Es una cosa que sí que me da un poquito de pena”, aseguraba en una conversación telefónica.

Hace tiempo que no la vemos en televisión, pero tiene claro en qué formato le gustaría participar: “Un programa en el que a mí me gustaría estar es El Desafío. Como concursante. Es que lo veo y digo, ay Dios mío, ahí tendría que estar yo, con lo competitiva que soy y lo peleona que soy, me encantaría”.

Un medio competitivo

De hecho, hay ahora mucha oferta televisiva en la que ella podría tener cabida, sobre todo, con las tablas que tiene en este medio. “Ahí sí que hay competencia en la tele, hay hostias para estar en la tele. En la música depende mucho de mí y de lo que yo haga, pero en la tele, para ser coach hay cantantes, hay actores, influencers, hay de todo, y es difícil”, opinaba.

“Voy a seguir haciendo lo mío, peleando por mi música, por lo que sé hacer y hasta que mi público quiera”, terminaba reconociendo justo ahora que acaba lanzar la que, para ella, es la mejor canción de su carrera, Cien x Cien.

Su gran amiga Chenoa ya está confirmado para la vuelta de Operación Triunfo en Amazon Prime Video. Veremos si Natalia acaba encontrando su sitio de nuevo en este mundo tan competitivo.