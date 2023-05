Manifestación callejera con pancartas reivindicativas incluidas por el cumpleaños de Miren Ibarguren

El pasado 23 de mayo, Miren Ibarguren cumplió 43 años, pero ha decidido celebrarlo con sus amigos este fin de semana. Y como ella no es como todo el mundo, lo ha hecho a su manera, liando una buena en la calle con una manifestación, con pancartas y todo, liderada por ella misma bajo el lema: “No los aparenta”.

“Gracias a todos los que han venido a mi cumpleaños. Y no, no los aparento. #niñadeverdeja”, comentaba junto al vídeo en el que podemos ver la que liaron.

Y no es la única que lo ha compartido. “Salimos a las calles a gritar la verdad del cumplaños de @mirenib ❤️de una de las personas más guays del mundo según según la revista @forbes #nolosaparenta”, añadía en sus redes Paco León.

Las felicitaciones y comentarios no se hacían esperar y es que no todos los días se ve algo semejante. Las risas se han multiplicado en esta demostración de originalidad y sentido del humor desbordante. Está claro que su primer cumple como mamá no ha cambiado sus locuras.

Un cumpleaños feliz

Casi tantas reacciones como el mismo día de su cumpleaños en el que recibió multitud de felicitaciones. “Hoy es mi cumpleaños. Mi día favorito del año. Los sigo cumpliendo con toda la ilusión. Happy barry tu mí”, aseguraba ese día junto a un vídeo que en su día se hizo viral con una señora mayor celebrando su cumpleaños.

Está claro que en lo de la edad no están en el mismo punto, porque Miren cumple 43, pero aparenta menos. Así lo han reivindicado tanto ella como sus amigos. Manifestaciones como esta las queremos todos los días en la calle.