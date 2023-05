Lizzo arrasa con el tributo a Tina Turner: “No me permito estar triste, prefiero celebrar a Tina Turner.”

El pasado 24 de mayo la música estuvo de luto, la artista Tina Turner nos dejaba a los 83 años. El legado que ha dejado a la música es indescriptible y son cientos los artistas que se han rendido a sus pies.

En esta ocasión, ha sido Lizzo la que se ha encargado de ponernos la piel de gallina con esta espectacular actuación. La artista interpretó una versión de la mítica canción Proud Mary, una canción originalmente escrita por la banda Creedance Clearwater Revival en 1969 pero que un par de años más tarde se convirtió en una seña de identidad de los conciertos de Tina.

El precioso homenaje tuvo lugar durante el show de Lizzo en Phoenix, la intérprete se encuentra de gira con su álbum Special. Antes de seguir con el setlist original del Tour, Lizzo confirmó a la audiencia que iba a realizar un homenaje a Tina "Espero que no os importe si hago algo para vosotros, dadle caña a esta mierda!". Una vez dicho esto, la artista se disponía a realizar un tributo que está al alcance de muy pocos.

Para homenajear a la reina, Lizzo dijo: "Hoy hemos perdido un icono. No me he permitido el gusto de estar triste, no me he permitido llorar, prefiero celebrar lo increíble que es Tina Turner. Como mujer negra en una banda de rock, yo no estaría sin la reina del Rock'n Roll".

Con un vestido verde de brillantes y una energía contagiosa, Lizzo entonaba el primer acorde y el público se volvía loco. La performance estuvo a la altura de una de las estrellas del rock más importante de la historia de la música.

Entradas para ver a Lizzo en España

Si quieres ver a Lizzo en España, este año es el tuyo. La artista pasará por la capital española en el MadCool Festival que se celebrará el próximo 6, 7 y 8 de julio de 2023. En concreto para ver a la artista americana tendrás que reservarte el jueves 6 de julio. Ese día, compartirá cartel con artistas como Robbie Williams, Machine Gun Kelly, Lil Nas X, The 1975 o The Offspring.

