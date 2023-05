El desgarrador mensaje de Alba Silva, mujer de Sergio Rico, tras el accidente en El Rocío: “No me dejes sola”

Este domingo, el mundo del deporte se hacía eco de un suceso que vivía Sergio Rico, el actual portero del París Saint Germain y exjugador del Sevilla FC y por el que permanece ingresado en la UCI. El joven de 29 años se encuentra ingresado en el hospital Virgen del Rocío en Sevilla tras sufrir un traumatismo craneoencefálico con un caballo en El Rocío, Huelva.

Son horas decisivas y muy duras para el guardameta y también para toda su familia. Ahora que han pasado más de 24 horas de este suceso, su mujer, Alba Silva, ha aparecido en las redes sociales para contar cómo se siente en estos momentos tan difíciles para todo su entorno.

La influencer siempre ha sido un pilar imprescindible en la vida del futbolista, lo ha seguido allá donde han ido y el pasado verano sellaron su amor tras seis años de noviazgo. Ante sus 130.000 seguidores, la modelo ha emitido un breve comunicado agradeciendo todos los mensajes que está recibiendo: "Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte. Yo no tengo palabras para describir cómo me siento", expresaba.

Alba no ha querido dar más detalles sobre cómo está siendo la evolución de Sergio Rico, sin embargo, además de compartir una imagen de lo más cariñosa con el futbolista en el que se limitaba a escribir "te amo", también ha publicado un post en su perfil de Instagram con un mensaje que ha conmovido a todo el mundo.

"No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", ha escrito sobre una foto en blanco y negro del día de su boda.

El mundo de las redes se vuelca con ella

Tras compartir esta publicación llena de ternura y emoción, los mensajes de ánimo no han tardado en llegar al perfil de la joven.