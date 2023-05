Así debutó Laura Boado (‘La isla de las tentaciones 6’) como camarera de ‘First Dates’

First Dates ya tiene sustituta oficial de Lidia Torrent. La que se marchara con una baja de maternidad, para no volver más al programa, y dejara a Elsa Anka al cargo, ya tiene relevo: Laura Boado.

La joven gallega fue una de las protagonistas de La isla de las tentaciones 6 y la productora del espacio de citas se fijó en ella para ocupar el hueco que estaba libre.

Así lo anunciaron hace unos meses, y este lunes 29 de mayo se estrenó el programa en el que ella debutaba: "Hoy nos sentimos muy felices porque comienza a trabajar una nueva compañera: Laura", decía Carlos Sobera para darle la entrada.

"¡Qué bonito, qué pasada, me encanta! Muchas gracias chicos, estoy encantada", decía la modelo al pisar el restaurante. "Este va a ser tu nuevo lugar de trabajo. A repartir amor" añadía el presentador.

Y aunque ella se quedó encantada con su primer programa, la realidad es que no tuvo mucha suerte con una de las citas, en las que dio la bienvenida a Jesús pero nunca acudió la soltera que cenaría con él.

Mientras esperaban su entrada, a Laura le sonó el teléfono: "Ay qué pena, pero ¿ha pasado algo?, ¿por qué no puedes acudir? Tú te lo pierdes porque el chico es súper majo y súper mono. Qué pena", se le escuchaba decir.

Seguidamente se acercó a él y le explicó: "Ainhoa no puede venir. No me ha dado la razón pero ha cancelado la reserva". Él lo lamentaba y hacía un llamamiento del tipo de mujer que quería conocer para enamorarse.