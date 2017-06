Coldplay, U2 y otros músicos que la liaron en la calle

Arcade Fire ha revolucionado el Primavera Sound. Los canadienses son cabeza de cartel del festival para este sábado. Y allí, en el escenario principal, miles de personas esperaban oír al grupo interpretando su nuevo single, Everything Now.

Lo que nadie esperaba, es que el grupo se subiese antes al escenario en una actuación improvisada anoche. Fue en un escenario más pequeño, y solo unas pocas personas pudieron llegar a tiempo para escucharles.

Los canadienses no son los únicos que han sorprendido a sus fans con conciertos improvisados. Shakira lo ha hecho recientemente en Miami y en Nueva York para promocionar su último disco, El Dorado. John Legend causó furor en el metro de Londres, y Dani Martín la lió en pleno centro de Madrid sobre un autobús para presentar La Montaña Rusa.

Y hay más. Repasamos otros músicos que han convertido la calle en un escenario improvisado.

1. Paul McCartney

Los fans de un tranvía de Nueva Orleans todavía no se creen que hayan visto al exBeatle tocando y cantando temas de los Fab Four como si fuera un músico callejero. El cantante se subió al convoy para promocionar su nuevo disco. Unos meses antes, había dado un concierto improvisado en Times Square, en Nueva York. Lo anunció minutos antes a través de Twitter.

2. U2

Los irlandeses lo hicieron en el metro de Nueva York. Se disfrazaron y comenzaron a tocar como músicos callejeros. Los viandantes no se dieron cuenta de que eran ellos hasta que se quitaron las barbas. El vídeo lo grabaron para el programa de Jimmy Fallon, y era una de las acciones que llevaron a cabo para promocionar su último disco, Songs of innocence.

3. The Beatles

Uno de los conciertos más recordados de la historia. Los de Liverpool se subieron a la azotea del edificio de Apple Records en Londres, donde estaban grabando su último disco, Let it be. Tuvo incluso que intervenir la policía. Fue el último concierto de la banda antes de separarse.

4. Steven Tyler

El líder de Aerosmith la lió sin querer en Moscú. Y es que no es común que el cantante de una de las mejores bandas de rock de la historia acabe tocando la guitarra con un cantante callejero. Fijaos en la cara que se le queda al músico:

5. Bruce Springsteen

El Boss también sabe mucho de esto. Fue en el 88. El cantante estaba por Europa de gira presentando Tunnel of love y en su parada en Copenhague decidió escaquearse de una reunión con los promotores del concierto e irse a pasear por la ciudad. Y por las calles de la ciudad se encontró con un músico callejero islandés que estaba tocando sus canciones. ¿Qué hizo él? Pedirle la guitarra y ponerse a cantar con él. Se lió parda, y eso que Twitter todavía no existía…

6. The Rolling Stones

¿Qué se les ocurrió a sus majestades satánicas para presentar la gira de su disco Beggars Banquet? Aterrizar un zepelín en pleno centro de Nueva York. Fue en los 60. Después se pusieron a tocar, claro.

7. Jack White

El ex-White Stripe la lió en las calles de Nashville, Estados Unidos. Para promocionar su primer sencillo en solitario, Freedom at 21, decidió lanzar mil globos de helio con el disco en su interior. Quienes lo cazaran al vuelo, serían los afortunados en escucharlo.

8. Coldplay

Chris Martin y compañía salieron a tocar por las calles de Sídney como si fueran músicos callejeros. En cuanto los reconocieron, los fans se sumaron a la fiesta, y así nació el videoclip de A Sky full of stars:

9. Maroon 5

Promocionaron Sugar tocando en varias bodas. La que liaron con los invitados que, por supuesto, aparecen en el videoclip:

10. Sidonie

Los españoles improvisaron una canción en mitad de un vuelo de Ryanair. Los músicos no estaban muy contentos con el servicio de la aerolínea y pusieron una reclamación en formato musical…