6 temas de conversación que debes evitar en las cenas de Navidad

Las cenas de Navidad pueden ser muy divertidas. La gente come, bebe, canta villancicos y habla, aunque a veces demasiado. En Navidad nos juntamos con personas que quizá no hemos visto en todo el año: los primos del pueblo, los amigos del instituto, los antiguos compañeros de trabajo o la familia política. Tras meses sin conversar con algunos de ellos posiblemente tendréis mil temas de los que hablar (o no), pero hay algunos de ellos que debes evitar.

La política es el principal tema tabú en las cenas familiares, pero no es el único. Por ello, en LOS40 te damos una lista de temas que debes evitar en la cena de Nochebuena si quieres llegar a abrir los regalos de Navidad.

Si hemos llegado al 24 de diciembre sin problemas, tras haber sobrevivido a las comidas de empresa, no tendremos problema en llegar al roscón de reyes. Así que toma nota, y apunta qué temas de conversación no debes tratar en tus próximas cenas de Navidad.