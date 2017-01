Alucina con las 7 revelaciones que ha hecho Ed Sheeran en su vuelta

Hay que estar preparados porque este 2017 uno de los nombres que más vamos a escuchar es el de Ed Sheeran. Es lo que ocurre cuando estando en la cúspide decides tomarte un año sabático dejando a todo el mundo con ganas de más. Hay ganas del pelirrojo y él lo sabe y por eso, sus dos recién lanzadas canciones han roto todo tipo de records. Pero el británico está dosificando su ‘come back’ para sacarle el máximo partido y aunque todavía no sabemos ni cuándo saldrá Divide, podemos asegurar que será un nº1.

Una vez publicados sus dos nuevas canciones, toca hablar y ha hecho ronda por diferentes medios extranjeros para hablar de todo un poco. Nosotros hemos recopilado algunas de sus últimas revelaciones. No es más que el principio.

#MENOS INTERACTIVO. Cuando el mundo parece abocado a vivir una doble vida, la real y la virtual, Sheeran ha optado por quedarse sólo con una y el primer paso que ha dado para conseguirlo ha sido abandonar su teléfono móvil. “Literalmente a día de hoy no tengo teléfono móvil. Mi único contacto con la tecnología reside en enviar correos electrónicos con un iPad. Soy una persona que se engancha con facilidad a las cosas y durante un tiempo estaba como pegado al teléfono, hasta el punto de haber dejado de tener conversaciones reales”, confesó en una entrevista a la emisora BBC Radio 1.

When we watched the sunset Una foto publicada por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 12:46 PST

Ahí no queda su desconexión porque su presencia en las redes sociales también estará limitada. “Mi propósito de Año Nuevo ha sido el de abandonar las redes sociales, y el primer paso para lograrlo implicaba desprenderme de mi teléfono móvil. Durante unos días, estuve comprobando mi perfil de Twitter en el iPad, pero ahora ni siquiera hago esto y la verdad es que me siento fenomenal”, añadió. Pero que nadie se alarme porque no desaparecerá completamente de las redes. Ha dicho que interactuará en ellas un par de veces a la semana aunque, eso sí, para temas profesionales. Esperemos que su gran amiga Taylor Swift no le siga los pasos.

#PÉRDIDA DE MEMORIA. Parece que este año sabático que se ha tomado Sheeran ha desconectado todo lo posible y más. Tanto que ha llegado a decir que se ha olvidado, incluso, de las letras de grandes éxitos propios como Don’t. “He tenido que volver a prenderme todo. He pasado un día entero reaprendiendo todo”, confesaba en BBC Radio 1.

#INCIDENTE CON UNA PRINCESA. Sheeran apareció en su entrevista con Scott Mills de BBC Radio 1 con una cicatriz en la cara. No quiso dar muchos detalles sobre el incidente porque dijo que no le estaba permitido pero sabemos que hubo estuvieron involucrados una espada y la princesa Beatrice… y se especula con que hubo carreras al hospital para dar puntos de sutura. “Le he dicho a la gente que fue James Blunt intentado recuperar su carrera. En realidad él me dijo que lo contara, no estoy siendo malo”.

We would like to announce our engagement Una foto publicada por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 25 de Nov de 2015 a la(s) 9:56 PST

#UN DESCARTE DE DIVIDE. En esta ronda maratoniana de promoción que ha llevado a Sheeran de entrevista en entrevista ha desvelado en AMP Radio, que Love yourself fue una canción que escribió para su disco pero que terminó descartada. Aseguró que él nunca la habría sacado. “Justin (Bieber) la cogió y la hizo suya y la lanzó como single y la convirtió en lo que es. Pasó de ser una canción que no iba a salir a ser la canción más importantes del año”.

#HARÁ UN CARPOOL KARAOKE. El pelirrojo ha confesado que James Corden lleva tres años intentando convencerle para hacer esta sección de su programa que tan buenos momentos nos ha dejado y que, por fin, este año, le ha dicho que sí. Se subirá a su coche aunque no le gustaría cantar sus canciones sino alguna tipo Big Bootie Hoe (Notorious Big) para ver qué tal se desenvuelve el presentador con ella. Estamos deseando verlo, seguro que nos dejará tan buenos momentos como los de Adele, Bruno Mars o Madonna.

#AMOR POR IRLANDA. En su paso por Irlanda el británico ha confesado su amor por esa tierra que va a estar muy presente en su nuevo disco. Hay dos canciones inspiradas en Galway y Wexford. De hecho, como recoge Irish Mirror, tiene, incluso una banda tradicional de allí llamada Beoga y lo van a petar con una de sus nuevas canciones. “Va ser muy bueno. Creo que nunca podré volver a tocar otra canción en Irlanda porque esta va a ser la canción”, aseguró. Ya está buscando bailarines que conozcan sus bailes tradicionales para grabar allí un vídeo.

#MULTADO. Parece el chico perfecto que nunca ha roto un plato pero… le han puesto una multa por exceso de velocidad cuando circulaba cerca de su ciudad natal a la que se podía ir a 60 y él iba a 70. Según recoge Music-News.com, su gran temor es lo que su padre iba a decir pero entendió que es una carretera en la que mucha gente comete ese error.

De hecho, en una de sus nuevas canciones, Castle on the hill, habla de conducir a 90 y un policía de su localidad puso un tuit en el que le aconsejaba no ir a esa velocidad por sus carreteras.