Harley Quinn tiene fecha de regreso en Injustice 2

Escuadrón Suicida se ha convertido, por derecho propio, en una de las películas del 2016. A nivel de recaudación no cabe duda de que ha sido uno de los taquillazos de la temporada. Tal vez los más críticos han impuesto su criterio de que se trata de una mala película pero no cabe duda de que su estreno ha vuelto a poner en el imaginario colectivo a personajes como Joker o Harley Quinn. Referentes para las generaciones más jóvenes, su regreso está más cerca de lo que pensábamos.

Y no será en el cine sino en las consolas donde volverán los villanos (y héroes) de DC Comics a cobrar vida. NetherRealm Studios, los responsables de juegos como Mortal Kombat han previsto que el estreno de la secuela de su videojuego Injustice podría ver la luz el próximo 16 de mayo.

Y a la cita (aún no confirmada) de Injustice 2 en Xbox One y PlayStation 4 prometen acudir Batman, Superman, Harley Quinn, Wonder Woman, Flash, Deadshot, Gorilla Grodd o Supergirl entre otros personajes. De momento la saga no ha confirmado si Superman volverá a convertirse en villano para esta segunda entrega o si tendremos un nuevo hilo argumental. Nosotros de momento ya nos hemos quedado sin uñas y eso que aún faltan 5 meses...